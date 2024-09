Michel Foucault, Généalogies de la sexualité

La sexualité, est-elle réprimée? Devrions-nous par conséquent nous efforcer de la libérer? Et si elle l’est, pourquoi sommes-nous sans cesse appelés à en parler – à dire vrai à propos de nos désirs sexuels et à reconnaître dans notre sexualité la clé de notre identité?

Ces questions sont au cœur du projet foucaldien d’une histoire de la sexualité. Ce volume réunit une série de textes inédits qui relèvent de deux moments fondamentaux dans l’élaboration d’un tel projet. D’une part, le moment 1975-1976 : les conférences prononcées aux États-Unis sur la notion de répression, le cours à l’Université de São Paulo sur la généalogie du savoir moderne sur la sexualité, ainsi que la première version du début de La volonté de savoir sont tous centrés sur l’époque moderne et nous offrent une perspective précieuse sur la façon dont Foucault conçoit initialement son Histoire de la sexualité. D’autre part, le séminaire que Foucault anime, en 1980, au New York Institute for the Humanities sur le thème « Sexualité et solitude » témoigne du recentrement de l’étude du dispositif de sexualité en direction de l’analyse de l’émergence historique de la chair chrétienne dans le christianisme primitif.

Les textes ici recueillis permettent ainsi de suivre l’évolution complexe du projet foucaldien d’une histoire de la sexualité et de prendre la mesure de son ambition, de sa richesse et de son actualité.

Table des matières…