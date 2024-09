L'intuition : une étincelle au coeur des arts et des cultures ? (Paris, Lille & en ligne)

“L’intuition : une étincelle au coeur des arts et des cultures ?“ est le programme du séminaire annuel de Langarts et doctoral du CEAC de Lille pour l’année universitaire 2024-2025. Il sera aussi celui du colloque international Langarts qui aura lieu fin juin 2025. Si les conférenciers ont déjà été choisis pour le séminaire (voir programme), ils seront sélectionnés via un appel à communications (octobre 2024) pour le colloque. 1re séance : 16 octobre 2024.

Les séances auront lieu un mercredi par mois, a priori de 15h30 à 17h30 (horaire qui pourra être ajusté plus tôt, 15h00, ou plus tard, 16h00 si nécessaire, si besoin). La forme sera hybride, en ligne (lien communiqué la veille sur inscription auprès de Biliana Vassileva : bilidanse@gmail.com ou Langarts : langarts@orange.fr) et en salle du Creops (INHA) à Paris ou à Lille (précisé alors pour quelle séance car un câble audio doit être changé pour que cela fonctionne de la salle en visio). Le 16 octobre, la séance aura lieu seulement en visio (s'inscrire pour recevoir le lien).

