Allan Bloom, La cité et son ombre

Essai sur la République de Platon

Avant-propos et traduction de Étienne Helmer

Comment bâtir une cité juste ? En mettant en lumière tout ce que requiert cet improbable projet, Platon fait apparaître les contradictions insoupçonnées dont l’animal humain est pétri dans son rapport à la politique. Dans La Cité et son ombre, Allan Bloom guide le lecteur dans les méandres du plus célèbre dialogue de Platon, La République, et l’éclaire sur les problèmes philosophiques soulevés par Socrate et ses interlocuteurs.

En nous invitant à relire ce texte à la lumière de ses propres interrogations sur le sens du dialogue, Allan Bloom ne propose pas un commentaire fermé sur lui-même. Bien au contraire : il jette sur les problèmes de notre modernité la lumière lointaine dont nous éclaire toujours, parfois à notre insu, l’un des fondateurs de la pensée occidentale.

Car Allan Bloom, ancien élève de Leo Strauss, sait bien que, dans le contexte politique international contemporain, l’espoir de sortir du chaos est suspendu à la clarification des visions du monde qui s’y affrontent confusément. En éclairant la cité de Platon, Allan Bloom fait sortir de l’ombre les questions majeures de notre temps.

