Aveugler l’œil du cyclope. Réflexions autour de l’imposture (Univ. du Québec à Chicoutimi & en ligne)

Le Centre de recherche Cultures – Arts – Sociétés (CELAT) est heureux d’annoncer que l'édition 2024 de son colloque étudiant se tiendra le mardi 1er octobre, à l’Université du Québec à Chicoutimi et en ligne, sur le thème Aveugler l’œil du cyclope. Réflexions autour de l’imposture. L’évènement, organisé par Marion Bibeau (UQAC), Ibrahima Cisse (UQAM), Samuele Ellena (UdeM), Glenda Ferbeyre Rodriguez (UdeM), Fritz-Gerald Louis (UQAM) et Émile Laplante (ULaval), invite à aborder la notion de l’imposture sous différents angles pour mieux la conceptualiser. Bienvenue à tous et à toutes!

Programme du colloque



1er octobre 2024

Université du Québec à Chicoutimi (Pavillon des arts, local A1-1190), Québec, Canada



Sur Zoom

9 h – Accueil et mot de bienvenue d’Adèle Garnier (Directrice générale du CELAT)

9 h 30 – Fictions trompeuses : l’art de l’imposture dans la littérature

Présidente de séance : Glenda Ferbeyre Rodriguez (UdeM)

Oumar Mamoudou Thiam (Université Gaston Berger) : « Représentation de l’imposture dans la littérature postcoloniale de Patrick Chamoiseau »

Amine Martah (Université Cadi Ayyad) : « L’écrivain africain francophone à l’épreuve de la Reconnaissance : entre postures et impostures »

Nassif Farhat (ENS Lyon) : « Défense(s) de l’imposture. Portrait d’Adrien Baillet en “auteur déguisé” »

Jonathan Paquette (UdeM) : « Ni machines, ni vaisseaux : des fictions pour nous imaginer tels que nous sommes »

Questions et réponses

11 h 15 – Pause

11 h 30 – Le pouvoir de l’imposture / L’imposture du pouvoir

Président de séance : Samuele Ellena (UdeM)

Marie Julie (artiste) : « L’imposture et les paradoxes de la création? »

Brigitte Nga Ondigui (UQAM) : « (Im)posture du primitivisme dans l’art du 20e siècle : la fantastique revanche de l’art africain »

Jérémy Ianni (Université Paris 8) : « Esthétique de l’imposture dans la recherche en sciences humaines et sociales »

Minette Carole Djamen Nganso (UQAM) : « Wax : amour et tromperie »

Questions et réponses

13 h 15 – Pause déjeuner

14 h 45 – Porteurs de masques : les vecteurs de l’imposture au cinéma et à la télévision

Présidente de séance : Marion Bibeau (UQAC)

Julie Blackburn (UQAM) : « Sur le dos d’un tigre : production de la vérité et formes de dire-vrai en cinéma documentaire »

Luca Tsingos (Université de Côte d’Azur) : « Vent d’Ouest (pas) de Jean-Luc Godard : repenser l’auteur de cinéma »

Julie Richard (Université Sorbonne Paris Nord) : « Pseudonymes et hommes de paille : les pratiques de l’imposture dans les séries télévisées américaines, la liste noire subvertie? »

Questions et réponses

16 h 10 – Pause

16 h 25 – Les symboles de l’imposture à travers les âges

Président de séance : Fritz-Gerald Louis (UQAM)

Daniella Landrys (UQAM) : « Photographies ou illusions? Les images générées par l’IA face à la communauté en ligne »

Hervé Serge Ebala Ebala (Université inter États Congo-Cameroun de Sangmelima) : « Le symbolisme dans l’affichage publicitaire urbain au Cameroun : entre l’imposture de la stratégie commerciale et les enjeux démocratiques »

Lucile Bousquié (UdeM) : « Une imposture dans l’évolution humaine : l’affaire Piltdown »

Questions et réponses

18 h – Clôture