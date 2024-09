Salomon Ickovic, Rendez-vous avec la mort

Introduction de Régine Ickovicová et Michel London

Préface de Denis Peschanski

Traduction (Tchèque) de Michel London

Salomon Ickovic est né en 1911 dans une province du royaume de Hongrie qui intègrera bientôt la Tchécoslovaquie. Très jeune, comme tant de jeunes juifs d’origine modeste, il adhère au parti communiste et s’engage dans une vie de combattant. En 1937, il intègre les Brigades internationales en Espagne, avant de se réfugier en France et de rejoindre la résistance FTP-MOI.

Le destin de Salomon Ickovic est irrémédiablement lié à celui de la lutte contre la barbarie nazie. Il mène des actions risquées en France et en Allemagne. Ni les arrestations, ni les tentatives de déportation auxquelles il réchappe n’ont pu entamer sa détermination.

Il est très rare de lire des Mémoires de première main de résistants communistes. Ceux-ci sont inédits. Salomon Ickovic raconte dans le détail, avec pudeur et sincérité, sa vie de 1936 à 1944. Le destin méconnu d’un jeune homme prêt à tout pour faire triompher la liberté. Un héros qui n’aurait jamais utilisé ce terme pour se qualifier lui-même, mais qui n’en a pas moins été un. Il est mort en 1971.

