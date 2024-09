Jacques Réda, Le Trot-du-renard

Alors que le Trot-du-Renard saisissait l’opportunité de nous rappeler que la Terre, sphérique et tournoyante, n’en est pas moins comme un boulevard, certes accidenté, qui se déroule plutôt sous nos jambes et n’a d’autre fin brutale que notre propre épuisement, la Valse a de toujours démontré que nous vivions dans une immense salle de bal où la Gravité fait en effet valser toute une population de corps célestes et autres, étroitement enlacés.

C’est la question du rythme que pose ce livre. Le rythme, fondamental et atemporel, qui dirige, des atomes aux grandes figures astrales, le mouvement de l’univers. Ainsi, bipèdes assurés et assoiffés de savoir, les hommes ont par la danse, profane ou religieuse, célébré leur appartenance réciproque à ce Toutjamais totalement immobile.

Érudit et plein d’humour, le poète-mélomane livre ici de précieuses clefs historiques sur une pratique qui, à chaque époque, a su libérer les corps. Du contre-temps du fox-trot, emblématique du Jazz, au tournoiement de la Valse, sans oublier les acrobaties du Hip-hop et les cadences battantes du Rock, il démontre que la danse – comme le vers poétique – sont des domaines où le sacré, l’élémentaire et le naturel sont restés perceptibles. Face à l’orgueil d’une espèce qui ne jure désormais que par le progrès scientifique et les hauts rendements, ces écrits soutiennent ardemment que là, sous chaque pas de danse, résonnent les suprêmes principes de l’existence.

Jacques Réda, né à Lunéville en 1929, est un homme aux multiples facettes. Éditeur en charge de la Nouvelle Revue Française entre 1987 et 1996, il est l’une des dernières grandes plumes de sa génération. Observateur attentif placé à l’intersection de toutes les littératures, il a fait de la célébration un outil à extraire la poésie : sous un timbre, derrière les rayons de la roue d’un solex, une façade décrépie, ou, comme ici, dans quelques mouvements du corps.