Audrey Rieber, Le défi préhistorique

En révélant une ancienneté vertigineuse et sublime, la découverte d'un art préhistorique a bouleversé notre culture en profondeur. En raison des lacunes des vestiges, de l'absence de sources textuelles et de la paradoxale modernité artistique du Paléolithique, ce temps incommensurable aux cadres historiques traditionnels impose de repenser l'histoire. Quels concepts et modèles ont été élaborés pour faire une place à la préhistoire dans l’histoire ? Quelle est leur portée épistémologique ? Que nous disent-ils de l’art, de notre histoire, de notre culture ? Convoquant des grands noms de la préhistoire et de l’anthropologie (Gabriel de Mortillet, Henri Breuil, André Leroi-Gourhan) ainsi que des théoriciens de l’art aussi différents qu’Alois Riegl, Élie Faure, Carl Einstein ou George Kubler, l’ouvrage envisage l’art préhistorique comme une matrice philosophique pour interroger les liens entre art, histoire et humanité.

Sommaire :

Prologue. Branle-bas de l'histoire

Introduction

Chapitre 1. Les tendances originaires de l'art

Chapitre 2. Le grand rythme de l'histoire (Élie Faure)

Chapitre 3. « La fin rejoint le commencement » : les régressions de Carl Einstein

Chapitre 4. La mise en espace de l'histoire

Conclusion. Les temps de la langue et de l'art

Repères chronologiques

Index des personnes et des notions

Bibliographie sélective