Max Jacob, Claude Valence, Christian Lacroix, Miroirs d'astrologie

Préface de Patricia Sustrac, postface de Sylvia Lorant Colle.

Illustrations de Christian Lacroix

Édition définitive contenant des extraits du livre d'Arcandam, les analogies se rapportant à chaque constellation, les correspondances astrologiques des lames du Tarot ainsi que des emblêmes proposés pour chaque signe et les Dames des Décans.

« Donnez-moi votre mois de naissance et votre quantième pour mieux connaître vos vertus et vous aimer plus savamment » Max Jacob à Pierre de Massot

Max Jacob (1876-1944) poète, romancier, peintre, figure majeure du surréalisme et du monde de la culture de la première partie du XXᵉ siècle, fut aussi un grand passionné d’astrologie.

De sa rencontre et des échanges avec l’astrologue Claude Valence (Conrad Moricand de son vrai nom, 1887-1954) prit forme Miroir d’Astrologie, publié en 1949, cinq ans après la mort du poète.

Si Claude Valence y traite purement d’astrologie, Max Jacob y dresse des portraits de femmes de chaque signe, apportant ainsi, de manière assez inattendue, un véritable plaisir littéraire à la lecture de ce manuel.

Inspiré par la palette de couleurs des années 1930-1940, Christian Lacroix dessine à la fois le bestiaire du zodiaque et les femmes de chaque signe décrites par Max Jacob. Il nous emmène de la sorte, tout au long de l’ouvrage, à la découverte du monde ésotérique de l’astrologie de Jacob et Valence.

Feuilleter l'ouvrage…