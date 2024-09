Nepthys Zwer, Pour un spatio-féminisme. De l'espace à la carte

Nos usages de l'espace reflètent notre situation sociale. En effet, le rapport qu'une personne entretient avec l'espace en dit long sur la place et le rôle qui lui reviennent en société. Où et comment habite-t-elle, vit-elle, travaille-t-elle ? Dans quel périmètre sa vie se déploie-t-elle ? Comment se déplace-t-elle et à quelle vitesse ?

Dans cet essai novateur, richement illustré et nourri de théories féministes, Nepthys Zwer mobilise l'approche spatiale pour apporter un nouveau regard sur les phénomènes d'aliénation, de soumission et de domination. Alors que la cartographie a toujours été employée et instrumentalisée par les pouvoirs dominants masculins, Nepthys Zwer se sert de la contre-cartographie pour révéler d'autres aspects de notre rapport à l'espace et explorer au travers des représentations mentales, imaginaires et culturelles, l'assignation dans l'espace public. Cet ouvrage cherche les voies d'une émancipation, non seulement pour dénoncer mais aussi pour dépasser les situations d'inégalité et d'injustice sociale que subissent les groupes subalternes.

Table des matières :

Introduction. L'espace du doute

Chapitre 1. État des lieux

Espèces d'espaces

Les règles du jeu

L'espace des femmes

Éprouver l'espace ?

Conclusion : Un dispositif patriarco-capitaliste

Chapitre 2. Le chaudron patriarcal

La nature des choses

L'encodage spatial

Pas de place pour elles

Les maîtres de la connaissance

Conclusion : Le monde confisqué

Chapitre 3. L'approche critique féministe

D'abord une critique sociale

Ose penser !

Géographies féministes

Trois regards

Conclusion : Réclamer l'espace !

Chapitre 4. (Contre) cartographier

Le pouvoir des cartes

Produire des contre-discours

Convergence des luttes

Empowerment et transformation sociale

Conclusion. S'incrire sur la carte

Annexes

Index

Bibliographie

Table des illustrations

