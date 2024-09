Itziar Pascual, Eudy

Imaginaires lesbiens en traduction: «Eudy» de la dramaturge espagnole I. Pascual.

Évitant tous les stéréotypes et une vision eurocentrée, la pièce de Itziar Pascual, basée sur la vie de Eudy Simelane, capitaine de l’équipe de football féminin sud-africaine, contribue à construire une mémoire juste, rendant visibles des existences lesbiennes souvent réduites au silence dans la littérature – en particulier au théâtre – et dans d’innombrables contextes géographiques, culturels et sociaux, pas seulement en Afrique du Sud.

Qui serait Eudy Simelane aujourd’hui si elle n’avait pas été violée et assassinée parce qu’elle était lesbienne? Quelle aurait été sa destinée? Aurait-elle réalisé son rêve de jouer un jour au White Hart Lane de Londres avec son équipe de football lesbienne? La dramaturge la sort de l’oubli et livre une pièce puissante et précieuse, participant à la lutte contre la violence faite aux lesbiennes dans le monde entier. Ce texte transcende également toutes les luttes contre les discriminations de genre.

La traduction française de cette pièce a été réalisée par Marie-Pierre Rosier (Section d’espagnol de l'université de Lausanne) dans le cadre du projet Imaginaires lesbiens dans la littérature en espagnol financé par le Fonds national suisse et dirigé par Gabriela Cordone (Section d’espagnol de l'université de Lausanne).