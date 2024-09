Guy Freixe, Le Masque en jeu. Une école de l'acteur

Après une série d’ateliers — menés dans les écoles nationales de marionnette et d’art dramatique ESNAM et ENSATT, à l’association de recherche des traditions de l’acteur ARTA et à l’association DJARAMA à Dakar — Guy Freixe fait une synthèse de son parcours pédagogique. La culture et la pratique du masque constituent pour lui une véritable école de l’acteur reliée aux sources du théâtre :

« Cet ouvrage ne se veut pas une méthode d’apprentissage technique du jeu masqué, parce que je ne pense pas que le masque soit une technique de jeu parmi d’autres. Je le considère plutôt comme un instrument, infiniment précieux, qui donne accès aux fondamentaux du jeu de l’acteur. […] Non seulement le masque donne à l’acteur son pouvoir d’incarnation mais il lui demande une mise en forme pour représenter la vie. Cette forme passe par le corps, par la métaphore, par la transformation. […] Ce livre cherche à faire partager mes trente-cinq années d’engagement dans une pédagogie qui se rattache à cette « voie française de la scène européenne » qui passe par Copeau, Dullin, Jouvet, Vitez, Lecoq, Mnouchkine. Le masque comme école de jeu ! »