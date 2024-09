Blanche de Richemont, La Fille du désert. Une vie avec Isabelle Eberhardt

Isabelle Eberhardt a une vingtaine d’années en 1900 quand elle décide de quitter sa Suisse natale pour partir seule dans le désert d’Algérie. Habillée en homme, elle passe ainsi inaperçue et se fond dans la vie nomade. Reporter de guerre, journaliste, initiée au soufisme, assoiffée d’absolu, elle trouble tous ceux qui croisent son chemin.

Un siècle plus tard, elle fascine à son tour Blanche de Richemont, qui sillonne le Sahara inspirée par elle. Dans ces pages, Blanche nous emmène en voyage dans la vie d’Isabelle pour plonger le lecteur dans le destin hors norme de cette aventurière qui a balayé toutes les conventions, au service de sa foi, sa liberté, sa quête d’ailleurs et son amour fou pour un homme.

Ce texte est un face-à-face rare entre deux femmes, unies par le même désir de partir dans le désert afin de briser les limites, de sortir des cases, pour respirer, voir grand.