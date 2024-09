L'art pour tous : la grande illusion ? (Marseille)

Cette XVIe édition de la Semaine de la Pop Philosophie sera l’occasion de réfléchir, avec des personnalités du monde intellectuel et politique, sur la notion d’« Art pour tous » et le rôle du monde de la culture en termes d’émancipation des publics afin d’imaginer d’autres possibles. Sortir de l’illusion et de la croyance au profit d’une réflexion éclairée, partant des réussites mais aussi des échecs engendrés par ce beau rêve est tout l’enjeu de cette XVIe saison.

« L’Art pour tous » serait-il devenu un slogan vide de sens, une assertion dans laquelle le peuple ne se retrouverait pas et qui dénoterait même involontairement un certain mépris à son égard ?

Jacques Serrano, concepteur de cette manifestation, porte un regard étonné sur ces missionnaires de la culture pleins de bonne volonté et de bons sentiments qui ne cessent, depuis des décennies, d’entretenir l’idée que le spectateur a besoin d’eux pour l’aider à ouvrir les yeux sur le monde, délaissant parfois la création au profit de la fréquentation. Comme le rappelle le philosophe Christian Ruby, empruntant les mots du metteur en scène Peter Brook, « Toutes ces formes de racolage […] jouent dangereusement sur cette même affirmation : venez partager avec nous notre art de vivre, qui est bon puisqu’il est fait de ce qu’il y a de meilleur. » (Espace Vide, 1968).

Durant cette semainen le festival proposera une quinzaine de rencontres avec une trentaine d’intervenants parmi lesquels les philosophes Jean-Marie Schaeffer, Marina Garcés, Christian Ruby, Alain Poussard, Francesco Masci, Raffaele Carbone et Jacques Morizot, les sociologues Marjorie Glas, Emmanuel Wallon et Jean-Louis Fabiani, le sociologue-danseur Christophe Apprill, le sociologue-anthropologue Fabrice Raffin, la directrice de la programmation et de la médiation culturelle du Musée du Louvre Dominique de Font-Réaulx, la directrice du Musée National de l’Histoire de l’Immigration / Palais de la Porte Dorée Constance Rivière, l’historienne des idées Françoise Gaillard, le metteur en scène Robin Renucci, l’artiste Jean-Baptiste Farkas, le directeur du FRAC Occitanie Éric Mangion, l’historien du théâtre Olivier Neveux, la professeure de littérature Valeria Sperti, l’attaché scientifique et universitaire de l’IF Italia chargé du Débats d’Idées Stéphane Poliakov, le journaliste co-fondateur d’AOC Sylvain Bourmeau, le directeur-adjoint et journaliste au Nouvel Observateur Arnaud Gonzague, la journaliste Télérama Juliette Cerf, la journaliste à La Provence Olga Bibiloni, l’auteure de la web-série « Les Clés de la Philo » Léa Veinstein, le réalisateur de la web-série « Les Clés de la Philo » Olivier Marquezy, le conservateur du Musée des Beaux-Arts de Marseille Luc Georget, la conservatrice en chef du patrimoine et responsable du Muséum d’histoire naturelle de Marseille Anne Médard, le président du Mucem Pierre-Olivier Costa et la directrice des collections du Mucem Marie-Charlotte Calafat.

Comme chaque année, la Semaine se déroulera dans des lieux emblématiques de la ville de Marseille comme le centre de la Vieille Charité, le Mucem, le théâtre des Bernardines, le Muséum d’histoire naturelle / Musée des Beaux-Arts, le Mac (musée d’art contemporain), la Bibliothèque de l’Alcazar, la Bibliothèque départementale Gaston Defferre ou encore la cité de la Musique.

Réservations conseillées : resapopphilo@gmail.com