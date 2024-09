Romain Bionda & les Compagnies du Multivers, La Vérité sur le Multivers

Si la vérité est ailleurs, viendra-t-elle d’une autre dimension ? Et si oui, existe-t-il de ces moments où des univers parallèles se rencontrent et laissent entrevoir des signaux d’outre-mondes ? Grâce aux Sciences multiverselles et au travail de pionnière de Jeannine Wells, nous avons maintenant des éléments solides pour prouver que notre réalité n’est pas la seule. La revue Multivers, dont vous avez ici le 4e hors-série, est là pour faire la lumière sur tous ces mystères.

Au gré d’analyses et d’entretiens, les articles de ce hors-série reviennent sur les acquis des Sciences multiverselles et livrent plusieurs exclusivités : l’enregistrement de la fameuse boîte noire de Paderborn, un reportage photo sur les rituels de l’Église de Coolcoolwi’nd ou encore la traduction des inscriptions astro-archéologiques de Cochabamba. Vous serez également rassurés quant à la très faible possibilité d’une invasion de batraciens provenant d’un autre univers.

La Vérité sur le Multivers est un ouvrage qui brouille les frontières entre arts et sciences avec humour : à la fois récit de science-fiction ludique où l’on voyage entre les mondes, tabloïd faussement sensationnaliste, parodie de revue de recherche, et réelle documentation du travail théâtral des Compagnies du Multivers, grâce à l’accompagnement éditorial de Romain Bionda.

Ce livre-objet est en effet une proposition artistique et scientifique hybride, où l’édition illustrée de certains textes de pièces – à savoir Avec un U‑Boot (2019), This Cool Cool Wind Makes Me Feel So Good (2021), Monster Truckiller (2021), Camper (2022) et You’re Just Like A Poster (2024) – a été réalisée d’une manière fictionnalisée et fictionnalisante : elle s’intègre et se mêle complètement à une nouvelle fiction, qui participe en elle-même à l’extension de l’univers fictionnel des Compagnies du Multivers. Celles-ci sont composées des artistes Julie Bugnard, Christian Cordonier, Isumi Grichting et Isabela de Moraes Evangelista.

Cet ouvrage est réalisé en partenariat avec la Grange-UNIL.