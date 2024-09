Hubertine Auclert, Le vote des femmes et autres textes féministes

Édition de Michelle Perrot

Surnommée la « suffragette française », Hubertine Auclert a milité en faveur des droits politiques des femmes et du droit de vote en particulier.

Dans Le Vote des femmes, paru en 1908, elle défend la nécessité pour ces « dégradées civiques nées » de participer à la décision politique, afin de remettre en cause la hiérarchie entre les sexes et d’affirmer leur individualité.

À cette mutation décisive, espérée, sans cesse repoussée, Hubertine Auclert a voué son existence. Pourtant, aujourd’hui, elle est singulièrement oubliée, gommée par l’effacement qui menace les femmes et le féminisme, quasiment hors-jeu de l’histoire.

Michelle Perrot réhabilite avec talent ce texte incontournable et cette figure clef de notre matrimoine.

