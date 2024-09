Les corps pendulaires. Corps et temps dans la bande dessinée. 10ème édition des Rencontres d'Angoulême (CIBDI)

Art Spiegelman a découvert au sujet de la bande dessinée, qu’elle était « du temps transformé en espace ». Dès lors, l’art du récit de bande dessinée consisterait à traduire, par la mise en planche et la mise en page, le décompte du temps du récit. Dans les cases, les corps comptent – tout en le décomptant – le passage du temps de l’Histoire et du temps vécu. Ils traduisent les âges de la vie à la manière de la chronophotographie de Muybridge qui a inspiré bien des artistes de bande dessinée, leur vitesse dans l’espace, leur accélération et leur décélération. La temporalité des livres de bande dessinée repose sur les spécificités du médium. Forme sérielle, la bande dessinée engage la régularité, que ce soit dans les journaux ou dans les cycles qui s’étalent en plusieurs livraisons. Les récits de bande dessinée renferment le temps clos des vies et des corps qui y sont déposés, retranscrits comme témoignages, reportages ou récits de vie. Embrassant tous les genres, la plasticité du dessin donne aux corps dessinés des formes immortelles comme des rajeunissements et des vieillissement inédits dans les récits du réel comme ceux de science-fiction, d’horreur ou de fantastique. Le corps du lecteur se trouve alors relié au temps qui se décompose dans ces pages : se plie-t-il au temps qui s’y décompose ou explore-t-il la plasticité de l’écoulement du temps avec lequel la bande dessinée sait si bien jouer ? Ce colloque se propose d’explorer les différents aspects de l’écoulement du temps dans la manière dont il engage les corps, support principal de la création du récit graphique.

Programme

Mercredi 20 novembre

14 h 15 – Discours de bienvenue

Séance 1 - L’épreuve du temps

15 h - Théo Blauwart – Université Aix-Marseille/Université de Lille : « Aux sources du Z : Spirou à l’épreuve du temps »

15 h 20 - Agatha Mohring – Université d’Angers / PICT : « Corps et mémoire pendulaires : oscillations entre les âges et les rides dans Nous allons toutes bien d’Ana Penyas »

15 h 40 - Pascale Hellegouarc’h – Université Sorbonne Paris Nord / Pléaide : « Le temps, 4e dimension narrative : l’exemple du roman graphique Nymphéas noirs de Michel Bussi, Didier Cassegrain et Fred Duval »

16 h 40 - Florent Perget – Sorbonne Université /STIH : « Le(s) maître(s) du temps : pour une analyse sémiotique et stylistique de « Watchmaker », quatrième chapitre de Watchmen, de Dave Gibbons et Alan Moore »

17 h 00 - Siegfried Würtz – Université de Bourgogne/CPTC: « “I’m a man of thirty, of twenty again” : Batman et Catwoman, vieillissement ou temps éternel du corps super-héroïque ? »

18 h - Conférence d’Emmanuel Guibert, auteur de bande dessinée et membre de l’Académie des Beaux-Arts.

Jeudi 21 novembre

Séance 2 -Temporalités

09 h 30 – Sabine Teyssonneyre – Université de Poitiers/FoReLLIS : « Boules qui roulent – LOTO, Alexis Beauclair, et autres œuvres »

09 h 50 - Miadana Annecy Andoanjarasoa – Université d’Antsiranana (Madagascar) : « Les personnages migrants dans La Réunion Kely et Cap sur la capitale »

10 h 10 - Lucile Bordes – Université de Bordeaux-Montaigne / Plurielles : « L’Algérie coloniale dans la bande dessinée francophone ou l’incarnation d’une Histoire problématique »

11h20- Annabelle Carissimo – Université de Lille / ALITHILA : « Dualité des temporalités dans l'œuvre de René Hausman : entre temps bref des hommes et temps long des légendes »

11 h – 40 - Bettina Egger – Université Paris-Lodron de Salzburg : « Le temps et la mémoire écologique à travers le prisme du corps dans Le droit du sol d’Étienne Davodeau »

Séance 3 -Temps suspendus

14h00 - Valérie Blanchemanche – Université de Lorraine / CREM : « Sang neuf : quand une greffe suspend le corps dans une parenthèse temporelle »

14 h 20 - Bénédicte Coudière – ACBD : « Le corps, le temps et leur absence dans la bande dessinée Le culte de Mars de Mobidic (édition Delcourt, 2020) »

15 h 30 - Yann Descamps – Université de Franche-Comté / C3S : « La représentation du temps et du corps sportifs dans le manga de sport »

15 h 50 - Juliette Valcke – Université Mount Saint Vincent (Canada) : « Corps et récit de soi en images : le cas de Michel (Paul) Rabagliati »

17 h 30 - Key note : Philippe Marion « Quand la bande dessinée égrène l’angoisse »

Vendredi 22 novembre

Séance 4 – Le temps rythmé

9 h 00 - Michel Briand – Université de Poitiers / FoReLLIS : « Corps et rythmes dans Frapper le sol. Tatsumi Hijikata sur la voie du butô (Céline Wagner, 2016). »

09 h 20 – Naoko Morita – Univeristé de Tohoku : « Le paysage informé par le rythme de la marche. À propos des marcheurs chez trois artistes japonais »

09 h 40 - Laurie Dekhissi – Université de Poitiers/ FoReLLIS : « Impact des dynamiques intergénérationnelles sur l’oral représenté dans la bande dessinée Lou ! de Julien Neel. »

10 h 50 - Alan Van Brackel – Université Paris Sorbonne Nouvelle / PRISMES : « “Il y a un temps pour chaque histoire, Achab” : les transformations des corps dans la série Achab de Patrick Mallet (2007-2011) »

11 h 10- Gilles Menegaldo – Université de Poitiers / FoReLLIS : « Les temporalités multiples dans Providence (Alan Moore, Jacen Burows).

Responsables scientifiques du colloque : Frédéric Chauvaud (CRIHAM/Université de Poitiers), Irène Le Roy Ladurie (Université de Lausanne), Denis Mellier (FoReLLis/Université de Poitiers)

Les Rencontres d'Angoulême sont organisées par le Réseau Régional de Recherche en Bande Dessinée en Nouvelle-Aquitaine avec la CIBDI, le CRIHAM, le FoReLLiS, la MSHS de Poitiers, l'Université de Poitiers et la Région Nouvelle Aquitaine.

L'affiche a été réalisée par Edgar Sandi Martinez avec le soutien de l'agence Magelis.