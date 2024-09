La grammaire, des grammaires. À l'occasion des 30 ans de la Grammaire méthodique du français (Strasbourg)

La grammaire, des grammaires

Journée d’étude autour de la Grammaire méthodique du français

MISHA, Salle des conférences, 18 octobre 2024

La Grammaire méthodique du français (GMF) est parue en 1994. Elle a été rédigée par trois auteurs de Strasbourg, deux professeurs de l’université Marc-Bloch, Jean-Christophe Pellat & Martin Riegel, et un professeur du lycée Kléber, René Rioul. Cette grammaire, devenue une référence pour les enseignants, notamment au CAPES et à l’agrégation de Lettres modernes, a bénéficié de plusieurs rééditions (9e édition en 2024). Comme cet ouvrage illustre la recherche linguistique à l’université de Strasbourg, on y célèbre ses 30 ans en 2024, en organisant une rencontre de chercheurs pour établir un état des lieux partiel des différentes grammaires universitaires, dont la GMF, en usage en France aujourd’hui.

Comité d’organisation

Jean-Christophe Pellat, Martin Riegel, Jean-Paul Meyer & Georges Kleiber

Avec le soutien de la Faculté des Lettres, de LiLPa, de l’USIAS et des Presses Universitaires de France

Intervenant·es et intitulés

Anne Abeillé, Université Paris Cité, UMR 7110 LLF

►De la GMF à la GGF : ruptures et continuités

Jacques Bres, Université Paul-Valéry / Montpellier-3 – UMR 5267 Praxiling

►Des formes composées prospective [aller + avoir/être + p.p.] et rétrospective [venir de + avoir/être + p.p.] en français

Claude Buridant, Université de Strasbourg – UR 1339 LiLPa

►La Grammaire du français médiéval : enjeux descriptifs

Corinne Delhay, Université de Strasbourg – UR 1339 LiLPa

►La morphologie (lexicale) : le parent pauvre de la transposition didactique du XXIe siècle ?

Jan Goes, Université d’Artois – UR 4521 Grammatica

►Heurs et malheurs du participe

Georges Kleiber [sous réserve], Université de Strasbourg – UR 1339 LiLPa

►Pragmasémantique des démonstratifs

Pierre Le Goffic, Université Paris-3 – UMR 8094 Lattice

►Qu’est-ce qu’une bonne grammaire ? L’exemple de la Grammaire Méthodique du Français

Jean-Paul Meyer[sous réserve], Université de Strasbourg – UR 1339 LiLPa

►L’exemple de grammaire, entre illustration et modèle : le cas de la GMF

Claude Muller, Université Bordeaux Montaigne – UMR 5263 CLLE

►Extensions en français actuel des emplois de négations explétives

Franck Neveu, Sorbonne Université / Faculté des Lettres – UR 4509 STIH

►Pour une métagrammaire. La grammaire n’est pas une chanson douce

Jean-Christophe Pellat, Université de Strasbourg – UR 1339 LiLPa

►La GMF face aux terminologies officielles (1997, 2020)

Martin Riegel, Université de Strasbourg – UR 1339 LiLPa

►Syntaxe et sémantique : une approche associative