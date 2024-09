ChoRUS/1

« Poétique du roman choral »

Amiens, Logis du Roy, 26-27 septembre 2024

—

Jeudi 26 septembre

9h30 Accueil des participant.es

9h45 Introduction du colloque

Voix chorales

10h-10h30 Carlo ARCURI (Amiens), « Heurs et malheurs de la ch/oralité : G. Lukacs, W. Benjamin et S. Tretiakov »

10h30-11h Mélissa MELODIAS (Paris 3), « Le rythme, ou la co-oralité d’une oeuvre »

11h15-11h45 Marine DUVAL (Amiens) : « Faire chorus. Étude de l’écriture chorale dans l’œuvre romanesque de Catherine Mavrikakis »

11h45-12h15 Mohamed MAGANI (Alger), « Diversité du roman, le roman choral au miroir de la terre instable »

Après-midi

Proto-, para-, post-choralités

13h30-14h00 Jérémy NAÏM (Amiens), « Les derniers sursauts de l'imitation. Balzac, romancier du chœur ? »

14h00-14h30 Julie WOLKENSTEIN (Caen), « Leçons et limites d’un prototype de roman choral : The Ring and the Book de Robert Browning (1869-1870) »

14h30-15h Christian MICHEL (Amiens), « Choralité et conflit des herméneutiques dans Dunkelblum d’Eva Menasse »

Autour de Virginia Woolf

15h15-15h45 Margaux GERARD (Strasbourg), « La choralité dans The Waves (1931) de Virginia Woolf : les voix et l’espace pour les faire entendre »

15h45-16h15 Marie LANIEL (Amiens), « “The way things connect” : Artful Conjunctions in Ali Smith’s There but for the (2011) »

Vendredi 27 septembre

L’art du récit

9h30-10h Jessy NEAU (Poitiers), « Poupées-gigognes, tiroirs et emboîtements : choralité et structures imbriquées »

10h-10h30 Lisa LEMOINE (Amiens), « Modalités narratives de la choralité chez Dos Passos (Three Soldiers), Powers (Three Farmers on Their Way to a Dance) et McCann (Transatlantic) »

Perspectives chorales

10h45-11h15 Agathe THILLARD (Amiens), « Alternance des points de vue et ironie chez Milan Kundera : le lecteur mystifié et démystifié »

11h15-11h45 Alain SCHAFFNER (Paris 3), « Fonctions du roman choral chez Martin Winckler »

Après-midi

Polyphonie/monodie

13h30-14h00 Aurélie ADLER (Amiens), « Le roman choral contemporain est-il polyphonique ? Là d’où je viens a disparu de Guillaume Poix et Terrasses de Laurent Gaudé »

14h00-14h30 Eugénie MATTHEY-JONAIS (Québec), « Formes chorales dans Soifs de Marie-Claire Blais »

Question de genre

14h45-15h15 Simon BREAN (Paris 3) : « Une choralité chronolytique ? Diffractions temporelles et points de vue en science-fiction »

Table ronde

15h15-16h45 : « Choralités, le point de vue des écrivain.es », avec Christine Montalbetti, Julie Wolkenstein, Martin Winckler.