Violaine Houdart-Merot (dir.), Le tournant créatif de la recherche

L’ouvrage met en lumière, dans de nombreuses disciplines, le tournant actuel dans la manière d’écrire la recherche et explore les formes et les enjeux de cette porosité nouvelle entre écriture de la recherche et écriture créative.

L’ouvrage explore les mutations actuelles dans l’écriture de la recherche et son tournant créatif aussi bien en littérature qu’en anthropologie, en sociologie, en philosophie ou en linguistique. Les clivages traditionnels entre science et littérature, recherche et création, transparence de l’écriture et usage rhétorique sont ébranlés. L’écriture devient un levier de découverte. Les contributions rassemblées ici amènent à dégager de nouveaux « genres » de la recherche qui apparaissent et notamment l’essai littéraire, l’autobiographie, l’écriture narrative ou même fictionnelle.

En anthropologie comme en littérature ou en linguistique, en histoire comme en sociologie ou en philosophie, nous observons aujourd’hui une porosité nouvelle entre écriture de la recherche et écriture dite littéraire, ou plus largement « créative ».

Ce mouvement met fin à une conception binaire, opposant vérité et fiction, objectivité et subjectivité, transparence de l’écriture et usage rhétorique. L’écriture devient ainsi une partie intégrante la recherche, une source de découverte, un « instrument fouisseur », pour reprendre la métaphore de Pascal Quignard.

Sont explorés ici les nouveaux genres de la recherche qui émergent aujourd’hui : l’essai littéraire, l’écriture du moi, le récit, parfois même la fiction. Pourquoi ces changements historiques ? Quels en sont les enjeux ? Quelles conceptions du littéraire et de la recherche font-elles émerger ?