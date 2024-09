“Quand l’écriture se met au service du dessin: histoire d’une bascule entre XVIIIe et XIXe siècles”. Conf. de Jacques Durrenmatt (INHA Paris)

Le séminaire CEEI-THALIM de cette année débute par une série de conférences “Carte blanche”, la première accueillera

Jacques Durrenmatt (Sorbonne Université)

pour une intervention intitulée :



Quand l’écriture se met au service du dessin: histoire d’une bascule entre XVIIIe et XIXe siècles

Le séminaire aura lieu le mardi 1 octobre 2024, de 16h à 18h à l'INHA (2 rue Vivienne, 75002) en salle Mariette.

La mode de l’illustration dans le roman du XVIIIe siècle couplée à la découverte des séries narratives de gravures d’Hogarth conduit à une interrogation de plus en plus poussée des relations que l’image peut entretenir avec l’écriture. Qu’il s’agisse de repenser de façon poétique la légende des dessins et gravures ou d’imaginer des moyens expressifs du dessin supérieurs à ceux de l’écriture des procédures nouvelles se font jour au début du XIXe siècle qui modifient à jamais le regard occidental porté sur les relations que peuvent entretenir le visible et le lisible.

Professeur de philologie et de stylistique à Sorbonne Université (Faculté de Lettres). A publié plusieurs ouvrages consacrés aux questions soulevées par la division et la fragmentation des textes littéraires, aux usages esthétiques de la ponctuation et de la typographie, notamment romantiques, ainsi qu’aux évolutions formelles du XIXe siècle à aujourd’hui de la phrase en français ainsi que de la bande dessinée. A, par ailleurs, beaucoup collaboré avec Anne-Marie Christin et dirigé le CEEI dans les années 2000.

