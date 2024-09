Philippe Desan, Montaigne. La Boétie, une ténébreuse affaire

Et si Montaigne n’était pas celui que vous connaissez ?

Son amitié avec La Boétie est devenue une image d’Épinal : « Parce que c’était lui, parce que c’était moi »… Il y a eu des doutes, pourtant, on a parlé de rupture et même de trahison. Et si les choses étaient plus sombres ? Philippe Desan, spécialiste internationalement reconnu de Montaigne, se fait ici romancier pour dessiner une autre vérité – alternative ou plus vraie que nature ? – de l’illustre auteur des Essais : intrigant, menteur, séducteur… Humain tout simplement.

Au fil de ce polar éblouissant d’érudition et joyeusement iconoclaste, il s’amuse à démêler un cold case imaginaire, mais tellement vraisemblable : Montaigne aurait-il joué un rôle dans la disparition de La Boétie ? Aurait-il, en brouillant les cartes, semé des indices ?

Dans cette enquête, presque tout est vrai – difficile de ne pas être tenté de vérifier… Sur fond de reconstitution de la vie de Montaigne et de l’ambiance du temps, égratignant au passage les usages universitaires, Philippe Desan se joue du lecteur et s’en prend au monument iconique de l’humanisme avec une irrévérence réjouissante. Un formidable plaisir de lecture.

Philippe Desan, professeur émérite à l’Université de Chicago, est spécialiste de l’histoire des idées à la Renaissance, et particulièrement de Montaigne. Il a publié notamment Montaigne. Une biographie politique, Montaigne. Penser le social et La Modernité de Montaigne. Directeur de la revue Montaigne Studies, il a reçu le Grand Prix de l’Académie française pour son œuvre.