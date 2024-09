Romain Bionda, Valentina Ponzetto (dir.), Femmes de spectacle (danse, opéra, théâtre). Création, représentation et sociabilité au féminin, 1650-1914

Comment une femme pouvait-elle s’affirmer et faire carrière dans le monde du spectacle entre 1650 et 1914 ? Dans une perspective interdisciplinaire, les quinze études réunies dans ce volume apportent des éléments de réponse à travers l’analyse de parcours d’autrices, de compositrices et de performeuses aux profils très variés, actives dans les domaines du théâtre, de la danse et de l’opéra. Ces études proposent une meilleure compréhension et contextualisation des obstacles et préjugés auxquels ces artistes ont dû faire face dans un milieu socio-professionnel majoritairement masculin, ainsi qu’une interprétation analytique des stratégies artistiques et discursives mises en place pour les surmonter. Il en ressort une approche renouvelée et une meilleure connaissance de notre matrimoine culturel.

E-Book (ISBN : 978-90-04-70807-5) entièrement financé par un subside du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).

—

Sommaire

—

Introduction

Introduction. Carrières de femmes dans les arts du spectacle : obstacles et stratégies, de 1650 à 1914

Authors: Valentina Ponzetto and Romain Bionda

—

Partie 1. Compléter l’histoire des spectacles



Chapitre 1. Pour une histoire des enseignantes en danse (France, XVIIe-XXe siècles)

Authors: Emmanuelle Delattre-Destemberg, Marie Glon, Yseult Martinez, and Guillaume Sintès

Chapitre 2. Mme de Sainctonge, entre le divertissement de cour et l’opéra-ballet

Author: Perry Gethner

Chapitre 3. L’apport créatif des femmes dans la Troupe des Italiens (1760-1780) : le cas de Rosa Brunelli Baccelli

Author: Silvia Manciati

Chapitre 4. Le modernisme polonais : quelle(s) dramaturgie(s) ? Étude comparative des carrières théâtrales de Gabriela Zapolska et de Stanisław Wyspiański

Author: Corinne Fournier Kiss

—

Partie 2. Entre le public et le privé



Chapitre 5. Héroïnes hors normes et espaces excentrés aux XVIIe et XVIIIe siècles

Author: Theresa Varney Kennedy

Chapitre 6. Circulations favorisées, circulations empêchées. Trajectoires de comédiennes entre scènes de société et scènes publiques à Paris (second XVIIIe siècle)

Author: Suzanne Rochefort

Chapitre 7. Théâtre et désir de vivre selon Frances Burney et Mme de Staël

Author: Valérie Cossy

Chapitre 8. Théâtre de (la) société dans les « romans de l’actrice » de la fin du XIXe siècle

Author: Corinne François-Denève

Chapitre 9. Les théâtres de Jane Dieulafoy : entre intimité et arènes

Author: Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval

—

Partie 3. Stratégies individuelles et collectives



Chapitre 10. Le rôle du comique dans la carrière de Justine Favart

Author: Flora Mele

Chapitre 11. Olympe de Gouges face aux hommes

Author: Jennifer Ruimi

Chapitre 12. Rose Chéri, parcours de la « Mars » du Gymnase

Author: Laurène Haslé

Chapitre 13. Mme Roger de Beauvoir (née Doze) : une femme de théâtre à double titre

Author: Barbara T. Cooper

Chapitre 14. À propos de la « virilité » de Valentine de Saint-Point

Author: Romain Bionda

Chapitre 15. L’agentivité féminine par la création. L’exemple de Jehanne d’Orliac

Author: Nathalie Coutelet

—



—

Biographical Note

Valentina Ponzetto, spécialiste en littérature française et arts de la scène (XVIIIe-XIXe siècles), est Privat-docent à l’Université de Lausanne (Centre d’études théâtrales). Elle a dirigé les projets FNS « Théâtres de société. Entre Lumières et Second Empire » et « Femmes "en société" ».



Romain Bionda est maître assistant en littérature comparée à l’Université de Lausanne. Il a travaillé comme postdoctorant pour le projet « Femmes “en société” ». Ses travaux portent notamment sur la lecture des textes dramatiques et sur les genres de l’imaginaire (fantastique et science-fiction).