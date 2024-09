Geneviève Fraisse, L'égalité sans retour

L’Ancien Régime prend fin en 1789 avec la proclamation de l’égalité des citoyens, la chose est entendue. Mais il n’existe pas, pour les femmes, un moment historique précis, un point décisif qui marquerait la fin de leur oppression, la fin du patriarcat. Pour autant, avant et après la Révolution, puis dans les premières décennies du XIXe siècle, les principes démocratiques ne sont pas sans effets sur la pensée de leur émancipation.

Trente-cinq ans après Muse de la raison, qui mettait en lumière les incertitudes d’une « démocratie exclusive » des femmes, Geneviève Fraisse scrute ici les intuitions et les conséquences de ces principes chez celles et ceux qu’on peut qualifier de logiciennes et logiciens de l’égalité : Choderlos de Laclos, Olympe de Gouges, Fanny Raoul, Stendhal, Germaine de Staël ou Charles Fourier. De manière à chaque fois pertinente, chacun déploie les transformations possibles des relations entre les sexes.

À distance de l’idée de backlash mécanique, ils et elles viennent nous dire, deux siècles plus tard, à quel point la marche vers l’égalité est puissante, avec son histoire autant que sa raison.

Philosophe, Geneviève Fraisse est directrice de recherches émérite au CNRS. Elle a notamment publié Les Femmes et leur histoire, À côté du genre, sexe et philosophie de l’égalité et, chez CNRS Éditions, Le Féminisme, ça pense ! (2023).