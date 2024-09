Jules Verne, Le Volcan d’or. Le Canada de Jules Verne – III (éd. Gérard Fabre)

Jules Verne

Le Volcan d’or. Le Canada de Jules Verne – III

Edition scientifique de Gérard Fabre

Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque du XIXe siècle, 2024

Troisième et dernier roman « canadien » de Jules Verne (après Le Pays des fourrures et Famille-Sans-Nom), Le Volcan d’or se déroule au Klondike et met en scène un conflit entre prospecteurs canadiens et américains. Cette réédition s’attache aux conditions de production de l’imaginaire canadien de Jules Verne.

