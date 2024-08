VIe Congrès Doctoral International de Musique et Musicologie. Au-delà de l’écriture (Paris)

VIe Congrès Doctoral International de Musique et Musicologie

Au-delà de l’écriture



Institut de Recherche en Musicologie (IReMus UMR 8223) - Sorbonne Université

École Doctorale V Concepts et Langages

Paris, 13, 14 et 15 novembre 2024



(English version below)

Chaque année, le Congrès Doctoral International de Musique et Musicologie de Sorbonne Université et l'Institut de Recherche en Musicologie (IReMus - UMR 8223), organisé par le Bureau des Jeunes Chercheurs de l’IReMus, présente l’état actuel des principales thématiques de la recherche en Musicologie qui sont représentées dans les travaux des doctorantes et doctorants de différents pays. Le congrès, intitulé en 2024 “Au-delà de l’écriture”, donne l’opportunité à de jeunes chercheuses et chercheurs en Musicologie de diffuser leurs recherches auprès d’autres doctorantes et doctorants et permet ainsi :

d’offrir un moment d'échange entre jeunes chercheurs et chercheuses de différents horizons ;

de favoriser le dialogue entre doctorantes, doctorants et chercheurs et chercheuses confirmé(e)s ;

de réfléchir ensemble aux thématiques scientifiques actuelles grâce à des ateliers collaboratifs ;

de participer au rayonnement de la recherche en Musicologie.

Cette année, le thème du Congrès Doctoral concerne les rapports entre musique et écriture sous toutes leurs formes. Les communications pourront être de nature à éclairer les axes suivants, sans s’y limiter:

Écriture et oralité

Différentes formes de notations

Esthétique musicale

Interprétation

Improvisation

Du son de la musique à l’écrit de la recherche et de l’analyse

Le Congrès est ouvert à toutes les doctorantes et tous les doctorants en Musicologie. Les contributions au croisement entre recherche musicologique et pratique musicale seront les bienvenues. Les présentations pourront également se faire sous forme de conférence-performance, sous réserve de l'instrumentarium disponible (préciser le matériel nécessaire dans la proposition).

Langues du colloque : français et anglais.

Durée de communication : 20 minutes de présentation, 10 minutes de discussion.

Durée d'une communication incluant une prestation musicale : 30 minutes de présentation, 5 minutes d’installation, 10 minutes de discussion.

Le Congrès réunit tous les ans une vingtaine de personnes : des doctorant(e)s, des enseignant(e)s-chercheur(euse)s et des personnalités invitées. Cette année nous accueillerons :

Hélène Sechehaye (ethnomusicologue, Université Libre de Bruxelles)

Paweł Gancarczyk (musiques anciennes, Institut des Arts, Académie Polonaise des Sciences, Varsovie)

Les propositions seront étudiées et sélectionnées par un comité scientique composé par les membres du Bureau des Jeunes Chercheurs de l’IReMus, Muriel Boulan (Sorbonne Université/IReMus), Laurent Cugny (Sorbonne Université/IReMus), Catherine Deutsch (Université de Lorraine/CRULH), Julio D’Santiago (Université Lumière Lyon 2), Susanne Fürniss (CNRS-MNHN/Éco-anthropologie), Muriel Joubert (Université Lumière Lyon 2/Passages Arts et Littératures XX-XXI), Olivier Julien (Sorbonne Université/IReMus), Théodora Psychoyou (Sorbonne Université/IReMus), Hyacinthe Ravet (Sorbonne Université/IReMus).

—

Les propositions de communication devront inclure un titre, un résumé de 350 mots maximum (présentant l’objet de la communication, l’approche méthodologique envisagée et le corpus utilisé), quelques mots-clés (5 maximum), quelques références bibliographiques (5 maximum) et une biographie en 350 caractères (espaces compris). Il est conseillé de choisir un point précis de sa recherche plutôt qu’une vue d’ensemble du sujet de thèse préparé.

Langues acceptées : français ou anglais.

Vous pouvez envoyer vos propositions au format pdf jusqu'au 8 septembre 2024 à l’adresse congres.bjc.iremus@gmail.com

Comité d’organisation pour le Bureau des Jeunes Chercheurs de l’IReMus : Aleksandra Brzóskowska, Allia Guillot, Mi-sung Kim, Marie Renaudin, Emma Spinelli

Les informations concernant le Congrès Doctoral International de Musique et Musicologie sont disponibles sur le site internet du laboratoire : http://www.iremus.cnrs.fr/fr/le-laboratoire/bureau-des-jeunes-chercheurs

__________________



VIe International Doctoral Congress of Music and Musicology

Beyond the Score



Institute of Research in Musicology (IReMus UMR 8223) - Sorbonne University

École Doctorale V Concepts et Langages

Paris, November, 13th, 14th and 15th, 2024



- Call for Papers -



Each year, the IReMus Sorbonne Université- International Doctoral Congress of Music and Musicology presents the latest musicological research by young scholars from around the world. The congress, organized by the BJC, gives young researchers in musicology an opportunity to present their research to a wider audience . In doing so it aims to:

encourage exchange between early career researchers from dierent backgrounds;

promote dialogue between doctoral students and established researchers;

raise awareness around current scientic issues through collaborative workshops;

and foster ongoing development in musicological research.

The congress is open to all doctoral students in the eld, regardless of their laboratory or university of aliation. Submissions from a broad range of disciplinary perspectives are welcomed.

This year, the theme of the Doctoral Congress considers the relationship between music and writing in its many forms. Possible topics include, but are not limited to:

Writing and orality

Various forms of notation

Musical aesthetics

Contexts and pretexts of musical compositions

Interpretation

Improvisation

adapting music to a written form for research and analysis

Approaches incorporating musical practice are also welcome. Presentations may include a musical performance, subject to availability of musical instrument(s) required (please specify your requirements in your application).

Presentation time: 20 minute lecture followed by 10 minutes of discussion.

(For presentations incorporating a musical performance: 30 minute lecture, 5 minutes of setup time, 10

minutes of discussion.)

Each year, the congress brings together around twenty doctoral students, researcher-educators and specialists to discuss topics and methodologies representing current trends in the discipline. This year we welcome:

Hélène Sechehaye (ethnomusicologist, Université Libre de Bruxelles)

Paweł Gancarczyk (musicologist, Institute of Art, Polish Academy of Sciences, Warsaw)

The selection process will be overseen by a scientic committee comprised of Muriel Boulan (Sorbonne Université/IReMus), Laurent Cugny (Sorbonne Université/IReMus), Catherine Deutsch (Université de Lorraine/CRULH), Julio D’Santiago (Université Lumière Lyon 2), Susanne Fürniss (CNRS-MNHN/Éco-anthropologie), Muriel Joubert (Université Lumière Lyon 2), Olivier Julien (Sorbonne Université/IReMus), Théodora Psychoyou (Sorbonne Université/IReMus), Hyacinthe Ravet (Sorbonne Université/IReMus), and members of the BJC.

Each paper should include a title, an abstract (350 words - main topic, methodological approach, corpus), 5 keywords, bibliographical references (maximum 5) and a biography (350 signs). It is recommended that you present a specic aspect of your research rather than a broad topic. Accepted languages: French or English.

The deadline for submissions is 8 September 2024. To apply, simply send your proposal in pdf format to : congres.bjc.iremus@gmail.com

The Organising Committee on behalf of the Bureau des Jeunes Chercheurs: Aleksandra Brzóskowska, Allia Guillot, Mi-sung Kim, Marie Renaudin, Emma Spinelli

Information on the International Doctoral Congress of Music and Musicology is also available on the

Laboratory's website: http://www.iremus.cnrs.fr/fr/le-laboratoire/bureau-des-jeunes-chercheurs