Vacation en grammaire et stylistique sur Vigny pour l'Agrégation de Lettres modernes (Université Paris Nanterre)

Est à pourvoir, à l'université Paris Nanterre, pour l'année universitaire 2024-2025, une vacation en grammaire et stylistique, autour de la préparation aux épreuves écrites et orales de l'agrégation de Lettres modernes, sur l'oeuvre d'Alfred de Vigny au programme pour la session 2025 (Alfred de Vigny, Les poèmes antiques et modernes - Les Poèmes philosophiques, in Œuvres poétiques, Garnier Flammarion, éd. Jacques-Philippe Saint-Gérand, 1978, p. 59 à 251, en entier).

La personne chargée du cours devra assurer 16h de cours sur l'année (avant les épreuves d'admission) incluant des entraînements aux épreuves.

Les modalités spécifiques à la préparation de l'agrégation de Lettres à Nanterre sont détaillées sur le site web de référence: https://dep-lettresmodernes.parisnanterre.fr/formations-et-inscriptions/agregation-de-lettres-modernes

Le CV est à envoyer avant le 2 septembre à Carole Boidin (cboidin@parisnanterre.fr), maîtresse de conférence et coordinatrice de la préparation, à contacter aussi pour toute information complémentaire.