WoolfNotes, une plateforme réunissant des notes de lecture et d'écriture de Virginia Woolf

Signalé par Actualitte.com :

"Reconnue comme l'une des autrices majeures du XXe siècle, Virginia Woolf (1882-1941) inspire encore aujourd'hui, tant par ses expérimentations narratives que par ses personnages atypiques et ses prises de position féministes. Le King's College de Londres abrite désormais WoolfNotes, une plateforme réunissant des notes de lecture et d'écriture de l'autrice, soit plus de 7000 pages numérisées. […] Pièces centrales de cette immense collection, 67 carnets de lecture remplis par Virginia Woolf, qui apportent des informations essentielles."

Accéder au site des Woolnotes…