Pierre Masson, Jean-Michel Wittmann (dir.), Dictionnaire Gide. Deuxième édition revue et augmentée

Dictionnaire Gide. Deuxième édition revue et augmentée

Sous la direction de Pierre Masson et Jean-Michel Wittmann

Paris, Classiques Garnier, Dictionnaires et synthèses, 2024

De Verlaine à Sartre en passant par Valéry, Mallarmé, Claudel, Proust, Martin du Gard, Giono, Malraux…, André Gide (1869-1951) a fréquenté tout ce que son siècle a compté d'important dans la littérature française et même européenne. Il a construit une œuvre littéraire majeure sans négliger aucune des grandes questions de son temps, éthiques ou esthétiques. Thèmes, œuvres, lectures, amis et adversaires : à travers l'exploration d'une pensée et d'une œuvre, c'est à une traversée du XXe siècle que convie un Dictionnaire Gide.

