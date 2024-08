Mobilité, virtualité et transculturalité dans la littérature de voyage (revue ÉLLiC)

Mobilité, virtualité et transculturalité dans la littérature de voyage

Date de tombée (deadline) : 10 octobre 2024

Appel à contribution pour le Volume 8, N°2 / 2024 de la revue plurilingue ÉLLiC

Coordonné par Fatima Zohra DALI YOUCEF

À la suite du colloque international sur les voyages et la mobilité qui s’est déroulé le premier février 2024 à l’Université de Tlemcen, le laboratoire de recherche LLC (Langues, Littératures, Cultures) lance un appel à contribution pour le volume 8, N°2 de la revue plurilingue ÉLLiC « Mobilité, virtualité et transculturalité dans la littérature de voyage » (parution du volume : décembre 2024).

Argumentaire

Comme le résume Theodora Onuko, la littérature est une réflexion sur la vie, les réalités d'un peuple donné exprimées et réalisées par les moyens du langage oral ou écrit. Qu’elle soit fiction ou réalité, mais souvent vraisemblable, la littérature vise souvent à mettre en exergue une valeur esthétique et cherche en même temps à faire plaisir.

Grâce aux plateformes numériques, le monde actuel est devenu une seule sphère. Ces technologies qui se sont avérées comme un exutoire tant attendu pour découvrir le monde à moindre frais. Cette révolution touche aussi la littérature car, de nouveaux courants artistiques naissent chaque jour. Une nouvelle littérature s’annonce sur le web combinant roman interactif et récit hypertextuel associant l’image et les émotions dans un espace multi-hypermédia. Les sujets de réflexion étant nombreux, nous nous limiterons ainsi à l’univers relatif à l’écriture du voyage.

L’écriture de voyage. Le choix n’est pas fortuit dans la mesure où il s’agit d’un genre littéraire dans lequel l'auteur rend compte de ce qu'il a vécu lors d’une mobilité et des périples survenus lors de cette dernière. Ne se limitant pas à de simples descriptions encyclopédiques, ce récit s'attarde aussi aux impressions et aux émotions ressenties. Il confronte le lecteur à la différence de l'ailleurs. Le récit de voyage est un genre littéraire qui privilégie le réel à la fiction : Si les lieux reflètent la réalité, il est possible de faire intervenir un narrateur fictif. Le but de cette contribution est aussi de faire découvrir aux jeunes chercheurs, à travers des approches diversifiées et multidimensionnelles, que l’univers fictionnel du voyage s’inscrit dans l’ère de la mondialisation et de la globalisation. Quand on sait l’impact des réseaux sociaux et des voyages fascinants que l’on effectue à travers les vidéos échangées sur la toile, le nouvel itinéraire de la recherche associe le genre à la vision actuelle ; de ce fait, le voyage peut aussi être virtuel et prend en considération le rêve fictionnel de l’internaute, dans la mesure où il s’interfère avec le réel.

Cet appel tend à faire avancer, en particulier, les réflexions des contributions selon les axes suivants :

-Voyages mystiques et quêtes initiatiques.

- Les voyages et ses formes, migrations et croisement des civilisations.

- Les représentations de l’imaginaire du voyage.

- Le discours de la mobilité sur les réseaux sociaux.

- Lexique du voyage entre globalisation et transculturalité.

—

Bibliographie indicative :

- Adam, Jean-Michel. (1994). Le texte narratif. Paris: Nathan-Université.

- Barthes, R. (1973), Le Plaisir du texte, Paris, Le Seuil, coll. « Points » n° 135.

- Cintrat Iva. et al., Le Récit de voyage, Coll. « Séquences », Bruxelles, Didier-Hatier, 1997.

- Fournier Vincent, L'Utopie ambiguë. La Suède et la Norvège chez les voyageurs et essayistes français (1882-1914), coll. Bibliothèque de literature générale et comparée. Confrontations, 2, Clermont-Ferrand, Adosa, 1989, 320 p. (ISBN 2-86639-102-0)

- Gannier Odile, La littérature de voyage, Ellipses, 2021

- Ghellal, Abdelkder (2012) Didactique de la littérature et des textes littéraires. Les textes littéraires en classe de FLE

- Blanchot Maurice, L’espace littéraire, Paris : Seuil.

- Moureau François (dir.), Métamorphoses du récit de voyage, Actes du colloque de la Sorbonne et du Sénat, 2 mars 1985, Centre de recherche sur la littérature des voyages, Paris, - - Champion, Sarga Moussa, « Le récit de voyage, genre « pluridisciplinaire » : À propos des Voyages en Égypte au XIXe siècle », Sociétés & Représentations, 2006, vol. 21, n° 1, p. 241. (Lire en ligne [archive]) Libre accès

- Ouellet Réal, La relation de voyage en Amérique (XVIe-XVIIIe siècles). Au carrefour des genres, Québec, Presses de l’Université Laval/éditions du CIERL, 2010, 165 p. (ISBN 978-2-923859-02-6)

- Viviès Jean, Le Récit de voyage en Angleterre au XVIIIe siècle : de l'inventaire à l'invention, essai-préface d'Alain Bony, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1999, p. 189.

- Wolfzettel Friedrich, Le discours du voyageur. Pour une histoire littéraire du récit de voyage en France, du Moyen Âge au XVIIIe siècle, coll. « Perspectives littéraires », Paris, PUF, 1996, 336 p. (ISBN 2-13-047514-0), 1986, p. 173.

—

Modalités de soumission

Les contributeurs sont invités à soumettre leurs propositions d’articles en français, anglais et espagnol (après inscription) à l’adresse de la revue : https://journals.univ-tlemcen.dz/ELLIC/index.php/ELLIC/

Les propositions doivent suivre le Template de la revue, disponible et téléchargeable sur le site de la revue :

https://journals.univ-tlemcen.dz/ELLIC/index.php/ELLIC/about/submissions

Calendrier indicatif

Date de tombée (deadline) : 10 octobre 2024

Retour des évaluations : 30 octobre 2024

Remise des articles définitifs après navettes : 25 novembre 2024

Parution : 20 décembre 2024

La Revue Plurilingue ÉLLiC est publiée par le laboratoire de recherche LLC "Langues, Littératures et Cultures" https://llc.univ-tlemcen.dz/

Adresse : Université Abou Bekr Belkaid – Tlemcen.