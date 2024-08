La vie de Marie et de Jésus mise en roman. Poèmes français des XIIe et XIIIe siècles (éd. Marielle Lamy)

Comme en témoigne le nombre de manuscrits conservés, la Conception Nostre Dame de Wace, le Romanz de Dieu et de sa mere d’Herman de Valenciennes, le Roman de saint Fanuel et d’autres récits en vers français ont rencontré à partir des XIIe-XIIIe siècles un succès significatif. C’est que leur sujet n’est autre que la vie du Christ et de sa mère, racontée à partir des Évangiles, mais également de traditions apocryphes et légendaires, avec des épisodes inédits et de nouveaux personnaes. Les emprunts à des sources non canoniques, comme à des motifs relevant du genre épique ou romanesque, posent la question du rapport entre l’Histoire sainte et la fiction, entre la lettre de l’escrit et la voix du narrateur, entre la parole d’autorité et l’art de « trouver » et rimer.

Car ces poèmes visaient en principe à édifier plus qu’à charmer ou divertir, la théologie narrative contribuant de façon essentielle à la diffusion et à l’appropriation de connaissances religieuses. Le récit permettait en outre une expérience spirituelle par l’identification aux personnages mis en scène : il offrait par leur entremise un accès précieux à l’intimité du Sauveur et de sa mère, ainsi que des exemples de service ou de conversion. Ces exemples sont parfois appuyés par des « moralités », tandis que récit et discours explicite se complètent mutuellement pour soutenir une fervente dévotion mariale.

Table des matières

Introduction

PREMIÈRE PARTIE. UNE CONSTELLATION D'ŒUVRES

Chapitre premier. Les poèmes du XIIe siècle: exploration de deux voies différentes Une œuvre au titre ambigu: la Conception de Nostre Dame de Wace Un Romanz de Dieu et de sa mere: la "Bible" d'Herman de Valenciennes

Chapitre II. Les poèmes du XIIIe siècle: une persistante diversité Les poèmes du Pseudo (?) Gautier de Coincy Le Romanz de saint Fanuel Un "Nouveau Testament" particulier: l'Histoire de Jésus

Chapitre III. La vie manuscrite des poèmes Réécritures des Vies de Marie et du Christ: fragmentation et recomposition Documenter la vie de Marie et du Christ: des recueils organisés D'autres collections aux profils variés Quel public pour ces histoires ?

DEUXIÈME PARTIE. ENTRE HISTOIRE ET SAINTE ET FICTION: DES VIES ENROMANCÉES

Chapitre IV. Si com lisant trovoms: les limites d'un discours de vérité appuyé sur l'écrit L'omniprésente référence à l'écrit Un argument à relativiser ? Le sens et la fonction d'une formule Quand "l'escrit" est apocryphe

Chapitre V. L'art et la manière de conter l'histoire Faire œuvre d'historien Savoir conter

Chapitre VI. La fabrique des histoires Quand les anonymes de l'Évangile reçoivent une identité Nouveaux personnages

TROISIÈME PARTIE. POUR AMENDER LA GENT...LA VISÉE D'ÉDIFICATION

Chapitre VII. Du récit au sermon La Conception Nostre Dame La "Bible" d'Herman de Valenciennes Les poèmes du Pseudo Gautier de Coincy Le Romanz de saint Fanuel L'Histoire de Jésus

Chapitre VIII. Des pratiques salutaires Les sacrements La question de l'avoir

Chapitre IX. Doctrine et dévotion mariales L'évidence de la maternité virginale Influence des développements de la mariologie Invoquer Marie Vers une dévotion mariale plus affective

Conclusion

Liste des sigles et abréviations

Bibliographie

Index

Table des figures