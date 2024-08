L'Art dans la vie. Le constructivisme et le productivisme russe dans les textes

Une anthologie du courant constructiviste, rassemblant des écrits d'artistes et de théoriciens dans une nouvelle traduction, et de très nombreux textes inédits, accompagnés de nombreuses illustrations et d'un important appareil critique : ce volume de référence, destiné à faire date, éclaire sous un jour nouveau la multiplicité et la diversité des démarches du constructivisme puis du productivisme dans les années 1920-30 (dans les champs de l'art, du design, de l'architecture, mais aussi de la danse, du cinéma, de la musique, de la littérature, etc.) et constitue une contribution majeure à l'étude des avant-gardes soviétiques. Au début des années 1920, en Union soviétique, le constructivisme invente un art pour le plus grand nombre, tourné vers le futur, concret, fonctionnel, en lien direct avec la vie, à rebours des courants qui le voyaient comme un univers autonome offert à la contemplation. La peinture de chevalet doit céder la place à l'affiche, la littérature à la presse, le théâtre aux actions de masses.

Ce recueil rassemble manifestes, écrits d'artistes et de théoriciens parfois déjà connus en français, donnés ici dans une nouvelle traduction, ainsi que de très nombreux textes inédits, collectés au fil d'années de recherches. Il ne se cantonne pas aux formes d'art les plus étudiées, mais investit des champs négligés comme le mouvement ou la musique, et met en valeur des textes de femmes jusque-là ignorées pour leur apport théorique. Il importe aussi de restituer la dimension utopique du mouvement, y compris dans ses expressions les plus radicales. L'iconographie montre comment les théories évoquées s'animent et s'incarnent dans la pratique. Chaque section est introduite par un spécialiste du champ considéré. L'important appareil critique et les nombreuses illustrations permettent d'accompagner le lecteur dans l'univers foisonnant de cette période unique pour l'histoire mondiale de l'art.

Cette contribution majeure à l'étude des avant-gardes soviétiques témoigne d'une diversité plus grande qu'on ne l'imaginait, d'une inventivité et d'une soif de changement qui ont ensuite été écrasées par le stalinisme.

Edité par Valérie Pozner.

Introduit par Nicolas Liucci-Goutnikov, Valérie Pozner, Cécile Pichon-Bonin, Oksana Bulgakowa, Jean-Louis Cohen, Alexandre Lavrentiev, Léonid Heller, Irina Sirotkina, Andreï Smirnov.

Textes de : David Arkine, Arseni Avraamov, Boris Arvatov, Ossip Brik, Esther Choub, Sergueï Eisenstein, Alexandra Exter, Vassili Fiodorov, Nikolaï Foregger, Naum Gabo, Alexeï Gan, Alexeï Gastev, Moïsseï Guinzbourg, Alexeï Gvozdev, Gustav Klucis, Lev Koulechov, Vladimir Kovalski, El Lissitzky, Vladimir Maïakovski, Vsevolod Meyerhold, Andreï Novikov, Alexandre Pasternak, Viktor Pertsov, Noton Pevzner, Lioubov Popova, Alexandre Rodtchenko, Nikolaï Serov, Irina Sirotkina, Ippolit Sokolov, Varvara Stepanova, Nikolaï Taraboukine, Vladimir Tatline, Ivan Tchkanikov, Serguei Tretiakov, Dziga Vertov, Alexandre Vesnine.

Traduit par Paul Lequesne, Catherine Perrel, Valérie Pozner, Irina Tcherneva.



Conception graphique : Vincent Lecocq, soyousee.com.



Publié avec le Centre Pompidou.