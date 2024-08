"Wittig, canon braqué", par Aurore Turbiau (en-attendant-nadeau.fr)

"Wittig, canon braqué", par Aurore Turbiau

Mis en ligne sur en-attendant-nadeau le 23 juillet 2024.

Parler de Monique Wittig en 2024, c’est se trouver souvent dans une drôle de position convenue, défensive, offensive, et lasse tout à la fois. Wittig est partout : dans la bouche des personnalités de gauche qui portent une parole engagée à la radio, au théâtre, au cinéma, dans les médias littéraires, sur les pancartes des manifs, dans les copies des étudiant·es. Elle est devenue un repère politique, un signe distinctif, parmi d’autres, d’engagement radical à gauche. Être de la team Wittig, c’est un peu comme être de la team Despentes ou Haenel. Comparables colère révolutionnaire, refus des compromis, fierté de reconnaissance féministe – l’utopie en plus, peut-être.

« Wittig, on Wittig » : entretien avec Sandra Daroczi, par Aurore Turbiau.

L’œuvre de Monique Wittig (1935-2003) passionne la recherche actuelle. Elle suscite de nombreux débats, interroge les manières de la lire ou de se positionner devant l’autrice. Elle questionne profondément son propre enseignement, les raisons de son essor et son succès qui déborde la littérature. Pour appréhender ces phénomènes, EaN dialogue avec Sandra Daroczi. Enseignante à l’université de Bath, cette chercheuse a consacré sa thèse à la place faite aux lecteurs et lectrices dans les œuvres de fiction de Marie Darrieussecq, Julia Kristeva et Monique Wittig. Elle travaille actuellement à un ouvrage consacré aux expériences de lecture proposées par Monique Wittig.

Docteure en littérature comparée et maîtresse-assistante à l'Université de Lausanne, Aurore Turbiau a consacré sa thèse aux Pensées et pratiques féministes de l’engagement littéraire (1969-1985, France-Québec). Elle travaille sur les littératures féministes et les théories de l’utopie. Elle a codirigé Écrire à l’encre violette. Littératures lesbiennes en France de 1900 à nos jours (Le Cavalier bleu, 2022).