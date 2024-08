Nouvelles contributions à la médiapoétique

La revue COnTEXTES vient prolonger l'élan pris ces dernières années par la médiapoétique, avec un sommaire "Les hebdomadaires généralistes en France (1950-1970). Médiapoétique et perspectives culturelles", supervisé par Marie-Astrid Charlier et Marie-Ève Thérenty. Le numéro offre un premier ensemble qui relève de l’histoire culturelle, avec des contributions sur l'histoire des représentations, de la lecture et des pratique, les acteurs (reporters, photographes, directeurs de journaux, rewriters, etc.), mais aussi sur l’économie de la presse et ses logiques de diffusion. La deuxième perspective du numéro est plus proprement médiapoétique : elle vise à mettre au jour une matrice de l’hebdomadaire en procédant à des analyses comparées des supports, de leurs maquettes, des dispositifs iconotextuels d’un hebdomadaire à l’autre et des phénomènes de littérarisation et de "romancement" de l’information.

(Illustr. : Paris Match, 12 décembre 1957)