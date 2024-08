La cérémonie des Hugo

Il y a une quinzaine d’années Étienne Malaisé projetait l’avenir de la poésie dans un futur imaginaire : son usage était devenu la forme de vie de tout un chacun, et conséquemment les livres de poèmes, le produit dominant de l’industrie culturelle. La cérémonie des César avait depuis longtemps laissé sa place à celle des Victor Hugo. Un poète ignoré, Jocelyn Gesvres, se voyait à sa très grande surprise invité à dîner par le plus grand éditeur de poésie de l’époque, le soir même où se tenait la trentième édition… Les choses ont bien changé depuis le temps de l’écriture de ce récit, dans le champ poétique contemporain, et Etienne Malaisé lui-même, a bien changé. Il a même changé de nom… Reste que si ce qu’on imagine ne se produit jamais tel quel, il arrive que ce qui se passe ne soit pas sans rapport avec ce qu’on a imaginé. Paru aux éditions de L'usage sous la signature d'Étienne Malaisé, La Cérémonie des Victor Hugo invite à réfléchir à la place de la poésie dans la conduite de nos vies.