Le vandalisme fait partie de l’histoire de l’humanité. Que ses victimes soient des personnes, leurs biens, la nature ou l’environnement, les mobiles et les procédures se ressemblent. Si des images illustrent parfois les évènements, les textes sont souvent plus éloquents et relèvent d’une véritable tradition littéraire, comme le montre Philippe Junod ans Vandalisme. Littérature et barbarie: une anthologie (Infolio éd.). Les exemples choisis esquissent une histoire du phénomène et témoignent de sa continuité, mais également de la relativité, tant idéologique et politique qu’esthétique, des points de vue. Leur mise en contexte est complétée par une documentation sur la notion de patrimoine, son évolution et les institutions de sa conservation.