Vacations en culture, expression et communication (IUT d'Aix-Marseille université, site Saint-Jérôme)

L’IUT d’Aix-Marseille université est à la recherche de vacataires chargés d’enseignement temporaire pour des enseignements de culture, expression et communication pour l’année scolaire 2024-2025.

Les enseignements sont donnés en présentiel exclusivement, au sein du département Génie Électrique et Informatique Industrielle, sur le site Saint-Jérôme, à Marseille. Des supports de cours peuvent être fournis au vacataire, mais ce dernier est libre de son programme.

Les cours concernent des groupes de TD de 25 étudiants de 1e et 2e année de BUT (licence professionnelle), à raison de 2h par semaine et par groupe.

La période d’enseignement court de septembre à mai.

Les prérequis administratifs sine qua non sont les suivants :

- Avoir renouvelé son inscription en doctorat pour l’année scolaire durant laquelle sont effectuées les vacations.

- OU pouvoir justifier de 900h annuelles dans un emploi annexe (ou 300 h d’enseignement)

- OU être auto-entrepreneur depuis 3 ans et de justifier de revenus annuels supérieurs à 10 000 euros.

Pour tout renseignement, merci de contacter Marine Cellier : marine.cellier@univ-amu.fr