Colloque « L’héraldique de la Table ronde. Textes, manuscrits, armoriaux » (BnF Richelieu, Paris)

Colloque « L’héraldique de la Table ronde. Textes, manuscrits, armoriaux »

21 juin 2024, 9 h - 18 h

BnF Richelieu, Paris



BnF Richelieu, Salle des conférences, 5, rue Vivienne – 75002 Paris

Depuis des siècles, l’héraldique imaginaire de la Table Ronde ne manque pas d’intriguer des générations d’amateurs qui vont chercher dans les armoriaux et dans les miniatures des manuscrits les blasons des chevaliers de la légende. Ainsi, le blason de sinople au lion d’or pour Tristan, de pourpre à l’aigle bicéphale d’or pour Gauvain, d’azur à treize couronnes d’or pour Arthur. Grâce aux enquêtes de Michel Pastoureau, cet étonnant langage emblématique a été éclairé et rendu accessible au public. Mais des interrogations persistent autour des déclinaisons littéraires et figuratives de cette grammaire iconographique.

Cette journée d’études vise à réunir des spécialistes de littérature et d’héraldique pour explorer les nombreuses formes que l’héraldique arthurienne a prises pendant l’époque médiévale, que ce soit dans les textes, dans les images des manuscrits ou dans ces étonnants objets que sont les armoriaux de la Table Ronde.

La journée se termine par une présentation de manuscrits illustrés.

Programme

9h30 accueil des participants

10h00

Laurent Hablot (Paris), « Les incidences héraldiques de l'armorial arthurien »

Stephanie Wittwer (Zurich), « L’armorial plein. Observations sur les devises, cimiers et supports dans deux manuscrits innovateurs »

Discussion et pause

11h30

Richard Trachsler (Zurich), « Traditions textuelles et traditions iconographiques. La Suite Vulgate du Merlin à l’épreuve de l’héraldique »

Damien de Carné (Nancy), « La représentation iconographique des armoiries dans quelques manuscrits du Tristan en prose »

Discussion et pause

14h30

Massimo Dal Bianco (Firenze), « Armoiries des pères et des fils. Sur l'héraldique du Cycle de Guiron le Courtois »

Inès Conti (Zurich), « Chevaliers sous couverture. Le dévoilement de l’héraldique dans le Cycle de Guiron le Courtois »

Discussion et pause

16h00

Steen Clemmensen (Copenhagen), « Arthurian romances in the light of the development of heraldry »

Catalina Girbea (Bucarest), « Les écarts texte-image dans la représentation des armoiries arthuriennes »

Discussion

17h30 Présentation de manuscrits (Salle Emilie du Châtelet)

Entrée gratuite – Réservation conseillée

Il est recommandé de se présenter en avance (jusqu’à 20 minutes avant la manifestation)