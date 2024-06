Vacations en littérature française du XVIe s. (Sorbonne Nouvelle)

Le département de littérature et langue françaises et latines de l'Université Sorbonne Nouvelle recherche pour septembre 2024 un.e ou deux vacataires pour deux groupes de première année de licence en littérature française du XVIe siècle (programme portant sur L'Heptaméron, les Nouvelles galantes du XVIIe, deux Histoires tragiques de Boaistuau, et Bradamante).

Les horaires des cours de 4 heures hebdomadaires sont inamovibles : groupe 1 le mercredi 14h-16h et jeudi 10h-12h et groupe 2 lundi 12h30-14h30 et mardi 8h-10h, durant le premier semestre.

Les CV sont à envoyer à nancy.oddo@sorbonne-nouvelle.fr jusqu'au 1er juillet 2024.