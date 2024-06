Deux femmes puissantes virgule cinq (Séminaire de Marc Escola, Lausanne)

Séminaire avancé — Semestre de printemps 2025 — Marc.Escola@unil.ch

Deux femmes puissantes (virgule cinq) :

Les Mémoires d'Hortense et Marie Mancini

et les Mémoires de l'abbé de Choisy déguisé en femme

les Mardis, 14h15-16h, Anthropole (salle à déterminer)

Une idée convenue voudrait que l'autobiographie ne commence vraiment qu'avec les Confessions de Rousseau (ca. 1765) et que, s'agissant d'écriture personnelle, les siècles précédents n'aient connu que le genre des « mémoires », réservé aux grands hommes soucieux de léguer à la postérité un témoignage d'une vie publique au service de l'État (ainsi de Philippe de Commynes ou de Brantôme à la fin de la Renaissance ou du cardinal de Retz dans les années 1670).

Il se trouve que, sous le règne de Louis-le-Grand déjà, plusieurs femmes ont eu le désir de consigner par écrit leur existence personnelle, ou plus exactement le sort qui leur était fait en tant que femme, en levant par instants le voile sur leur vie privée. Il vaut la peine de lire à la suite (et comme en diptyque) les émouvants Mémoires laissés par deux des nièces du puissant cardinal Mazarin : Marie et Hortense Mancini, la première promise un temps au plus brillant avenir auprès de Louis XIV avant de connaître un long exil de la Cour, la seconde livrée à un mari aussi violent que dévot, toutes deux condamnées à une vie d'errances, de brimades et d'humiliations. On découvrira par leurs yeux l'envers du Grand Siècle, et ce qu'il en est de la grandeur comme de la puissance quand elles ont à se dire au féminin.

Pour faire bon poids bonne mesure (ou bon chic bon genre), on lira en miroir le récit contemporain des Aventures de l'abbé de Choisy déguisé en femme : ces mémoires tardivement apparus et sans doute apocryphes prétendent illustrer la tolérance de cette même société pour un homme d'Église qui pratiquait publiquement le travestissement. Ce sera pour nous l'occasion de réfléchir tout à la fois sur les rôles de genre et l'imaginaire des identités sexuées, mais aussi sur les ressources de la forme autobiographique pour la fiction narrative, dans ce dernier tiers du XVIIe s. qui est aussi le moment où s'invente le roman à la première personne.

Œuvres au programme :

Marie & Hortense Mancini, Mémoires, Mercure de France, coll. « Le Temps retrouvé », 2003 (volume à acquérir, disponible à la Librairie Basta dès septembre).

Abbé Choisy, Aventures de l'abbé de Choisy habillé en fille (reproduction proposée sur Moodle).