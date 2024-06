Norma Romanelli, Les Grammaires de l'italien à l'usage des Français (1660-1900). "Pour entretenir noblesse"

Inscrit depuis la Renaissance dans un fort héritage culturel et littéraire, l’intérêt pour la langue italienne en dehors de la Péninsule évolue au fil des siècles, tout comme les modèles linguistiques et pédagogiques utilisés pour favoriser son apprentissage. Ce travail étudie un corpus représentatif de grammaires de l’italien à l’usage des Français publiées en France entre 1660 et la fin du XIXe siècle, dans le but de vérifier dans quelle mesure des ouvrages éminemment pédagogiques arrivent à restituer l’image de cette langue à un moment donné de son histoire. La première partie présente les ouvrages et leurs critères de sélection, le profil biobibliographique des auteurs ainsi que le rôle qu’ils attribuent à l’italien, langue sans nation, morte et vivante à la fois, étrangère pour la plupart des habitants de la Péninsule. La deuxième partie s’interroge sur le traitement de la matière grammaticale dans des textes qui se situent au croisement des traditions grammaticographiques italienne et française. L’analyse s’oriente sur les catégories de l’article et du verbe, ainsi que sur quelques aspects de la syntaxe, en vue de tenter de reconstituer le modèle d’italien proposé par les auteurs de notre corpus.

Norma Romanelli a obtenu un doctorat de linguistique à l’Université Paris Cité. Elle est membre du Laboratoire d’Histoire des Théories Linguistiques (CNRS / Université Paris Cité / Université Sorbonne Nouvelle) et a écrit sur différents aspects de l’histoire de la langue et de la grammaire italienne.

