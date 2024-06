Alain Corbellari, La Suisse romande au miroir de la littérature médiévale

e livre est le premier ouvrage entièrement consacré aux rapports de la Suisse romande médiévale et de la littérature. Écrit sous une forme attrayante et destiné à un large public, il espère intéresser aussi les spécialistes de la chose littéraire. Son auteur, qui enseigne depuis plus de vingt ans la littérature française médiévale aux Universités de Lausanne et de Neuchâtel, ne s’est en effet pas contenté de réunir des faits rebattus, mais a tenté de mettre en perspective une matière protéiforme, qui frappera le lecteur par sa richesse et sa variété, et même d’apporter au débat quelques éléments nouveaux.

Les textes littéraires écrits en Suisse romande au Moyen Âge ne sont pas légion. En leur adjoignant tous ceux qui font des allusions à nos régions et en évoquant les personnages et les légendes qui ont pu inspirer des auteurs plus récents, on obtient cependant un beau florilège qui permet, par petites étapes buissonnières, de reconstituer et d’éclairer de larges pans de la littérature du Moyen Âge. Même si le concept de « Suisse romande » est anachronique avant la fin du xve siècle, il se dégage bel et bien de cette enquête le sentiment que, de la Reine Berthe aux Réformateurs, du Chat de Lausanne à Oton de Grandson, de Chalamala à Antitus, il se joue entre Jura, Sarine et Alpes, durant l’époque médiévale, quelque chose de fondateur de notre identité romande.

Alain Corbellari est né en 1967 à La Chaux-de-Fonds. Spécialiste de l'histoire des études médiévales et en particulier de la figure de Joseph Bédier, ainsi que de la réception du Moyenâge dans la culture moderne, il a en outre travaillé sur la littérature comique du Moyen âge, Romain Rolland et Charles Albert Cingria dont il a co-dirigé la nouvelle édition des Œuvres complètes.