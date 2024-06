P. Bancel, Pris aux mots. De l'origine du langage à l'origine des langues

Le problème de l’origine du langage humain est parfois considéré comme le problème scientifique le plus difficile à résoudre. En effet, ses manifestations et leurs effets semblent si éloignés de tous les autres modes de communication connus dans le monde vivant que retracer son évolution à partir d’un système analogue à celui de nos cousins primates ou d’autres animaux a été jusqu’ici une difficulté insurmontable.Cependant, de grandes avancées se sont produites en archéologie, en paléoanthropologie et en génétique des populations, ainsi que, malgré la réticence de nombreux linguistes, dans le domaine des plus anciennes familles de langues. Les récents travaux sur l’acquisition du langage par les enfants ont également acquis une finesse de grain incomparable avec ce qui en était compris il y a à peine une quarantaine d’années. Pierre Bancel s’appuie sur ces avancées et sur ses propres travaux pour proposer un parcours qui remonte d’abord une protolangue unique, puis encore plus loin de nous, qui explique comment les humains, contrairement aux autres primates leurs cousins, ont pu développer un langage articulé.

Pierre Bancel, ancien traducteur aux Nations Unies, s’est passionné pour l’étude des langues et du langage humain. Il a publié nombre d’articles scientifiques, notamment dans la revue Mother Tongue, et il a traduit en français le livre de Merrit Ruhlen qui fut un best-seller, L’origine des langues. Sur les traces de la langue mère (Belin, 1997).