Jacques Langlois, Hergé et le carnet oublié (préf. de Michel Porret)

Préface de Michel Porret

De « A » comme le peintre Alechinsky à « Z » comme Madame Zücker, une grande collectionneuse bruxelloise, quelque 360 correspondants, illustres ou obscurs, remplissent les pages du dernier carnet d’adresses de Georges Remi, alias Hergé. Dernier carnet puisque c’est au début de 1978, alors que le dessinateur avait passé 70 ans, qu’il s’y était attaqué avant de tomber malade l’année suivante et de disparaître cinq ans plus tard.

Famille, altesses royales, collègues de la bande dessinée, journalistes, éditeurs et autres relations d’affaires, artistes, galeristes et collectionneurs d’art, amis de prime jeunesse ou rencontres plus tardives, ... : les entrées du répertoire racontent à leur façon la vie de cet inconnu célèbre et concourent à un portrait original du génial mais complexe créateur de Tintin.

Né à Paris en 1950, Jacques Langlois a, dès l’âge de dix ans, adressé à Hergé un courrier accompagné de dessins imités des personnages des Aventures de Tintin. Leur dialogue épistolaire, qui vaut à l’auteur de figurer dans le répertoire, s’est poursuivi pendant deux décennies, jalonné de plusieurs rencontres en tête-à-tête à Paris, Bruxelles et Angoulême. Vice-président de l’association belge Les Amis de Hergé et exégète reconnu de l’oeuvre du dessinateur, il est notamment l’auteur d’unPetit éloge de Tintin paru aux éditions Les Pérégrines en 2020.