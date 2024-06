Appel à projets international de Game in Lab

Appel à projets international pour des projets de recherche scientifique sur le jeu de société.

Game in Lab est un programme de soutien à la production et la diffusion de la connaissance scientifique sur le jeu de société et ses bienfaits à l’échelle internationale. Les missions de Game in Lab portent sur 3 piliers : le soutien à la recherche, la diffusion de la connaissance scientifique et des événements pour faire se rencontrer les communautés académiques, les passionnés du jeu de société, les industriels et le grand public.

Dans le cadre de sa mission de soutien à la recherche scientifique, Game In Lab organise chaque année un appel à projet international dans l'optique de soutenir des projets de recherche scientifique sur le jeu de société.

Nous invitons ainsi les équipes de recherche internationales à soumettre une proposition de projet sur tout sujet de recherche lié aux jeux de société au sens large. Cette année, une attention particulière sera accordée aux projets qui explorent les domaines d’intérêt suivants :

● Durabilité et justice : le rôle des jeux de société dans la résolution des crises de durabilité environnementale et sociale et dans la promotion de la justice climatique et sociale.

● Cinquante ans de Donjons et Dragons : La fonction des jeux de rôle sur table pour aborder et promouvoir l’inclusion sociale, la décolonisation et les diverses représentations culturelles.

● Des personnes et/ou une planète en bonne santé : le potentiel des jeux pour soutenir des vies saines, des applications thérapeutiques, ainsi que la santé et la résilience des communautés.

● Patrimoine culturel : La préservation et la promotion des jeux en tant qu’espaces importants du patrimoine culturel et historique et/ou l’utilisation des jeux dans la recherche et la préservation du patrimoine.

Les propositions disciplinaires et interdisciplinaires sont acceptées, en recherche fondamentale ou appliquée, par toute institution dont la mission principale est la recherche scientifique. L’appel est ouvert aux chercheurs français et étrangers.

Un soutien financier est attribué pour des actions de recherches allant jusqu'à 24 mois. La dotation de cette édition de l’appel à projets est de 45 000€. La dotation maximale allouée à un projet sera de 20 000€.

Critères de sélection :

Les laboratoires de recherche publics sont soutenus de manière prioritaire. Ils peuvent être associés à d’autres entités, privées ou publiques.

- Le cas échéant, le dossier fera apparaître une présentation des jeux qui feront l’objet de la recherche, en particulier sous la forme d’une ludographie détaillée et argumentée.

- Les frais de fonctionnement (achat de petit matériel, missions, …) et la rémunération de vacataires ou de stagiaires sont éligibles au financement.

- Les co-financements sont encouragés.

Plus d'informations sur l'appel à projets : https://www.game-in-lab.org/appel-a-projets/

Dépot des candidatures : https://form.jotform.com/220875707394364