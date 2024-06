Astolphe de Custine, voyageur et son temps

On commence tout juste à redécouvrir Astolphe de Custine (1790-1857), homme de lettres estimé de personnalités aussi différentes que Stendhal, Balzac, Baudelaire ou Barbey d’Aurevilly, et qui, par ses talents d’épistolier et d’amphitryon, joua un rôle éminent et trop souvent oublié dans la société culturelle et artistique de son époque. La récente publication aux éditions Classiques Garnier de quelques-unes de ses Œuvres, sous la direction de Jacques Dupont, a permis de remettre en valeur le romancier et l’analyste pénétrant de la Russie tsariste : on attend de lire ou relire sous peu son premier roman, ainsi que les belles pages qu’il a consacrées aux Alpes et à l’Italie romantiques, à l’Angleterre prévictorienne, à la sauvagerie des paysages écossais et à l’Espagne d’avant la première guerre civile.

C’est précisément à celui que Balzac nomme « le voyageur par excellence » et qui se qualifie lui-même de « voyageur né » que l’on voudrait s’intéresser de nouveau aujourd’hui, dans le prolongement des rééditions naguère procurées par Julien-Frédéric Tarn comme des travaux d’Anna Maria Rubino, de Francine-Dominique Liechtenhan et de Samantha Caretti. Ce « passeur » et « passant considérable » ne s’est pas contenté en effet de soigner son apodémalgie en traversant l’Europe de long en large et de consigner ses impressions au fil de la plume : il a pris le temps de s’intéresser aux régimes politiques des pays qu’il a parcourus, à leur rapport à la religion, à l’organisation de leur société, à la beauté, à la grandeur ou au sublime de leurs paysages et de leurs œuvres d’art. Il en a aussi profité pour interroger sa propre condition de voyageur et tutoyer ainsi l’autobiographie. Bien plus, il en a conçu une véritable philosophie et même une « poétique des voyages » comme il la nomme : l’un des seuls de son époque, il a su tracer les grandes lignes d’un véritable art de voyager au temps du romantisme, conscient des beautés et des difficultés d’un genre alors en voie d’élaboration.​

Programme

Jeudi 6 juin, Campus Lettres et Sciences humaines (Nancy) – salle A104

14.00 : Accueil et ouverture de la journée

Samantha Caretti (Société des amis de Custine) et Alain Guyot (Université de Lorraine)

Présidence de séance : Marie-Bénédicte Diethelm (Société des amis de Custine)

14.30 : « Lettres de France : les voyages de Custine en France à travers sa correspondance »

Samantha Caretti (Société des amis de Custine - LASLAR)

15.15 : « Expériences du voyage dans Le Monde comme il est et Ethel »

Alex Lascar (Société des amis de Custine) > en visioconférence



16.00 : Pause

Présidence de séance : Gérard Gengembre (Université de Caen-Normandie)

16.15 : « Custine et le sublime espagnol dans L’Espagne sous Ferdinand VII »

Yvon Le Scanff (Université de la Sorbonne Nouvelle)

17.00 : « L’Espagne mauresque vue par Custine et Irving »

Guy Barthèlemy (IFAM, EHESS)

17.45 : « Une année en Russie d'Henri Mérimée : voyage à l'ombre de Custine »

Véra Milchina (Université d’État des Sciences humaines de Russie & École des recherches actuelles en Sciences humaines de l’Académie Russe de l’Économie nationale, Moscou > en visioconférence

—

Vendredi 6 juin, Musée du pays de Sarrebourg - Auditorium

Présidence de séance : Alain Guyot (Université de Lorraine - LIS)

10.15 : « Représenter l’idée de nature : lecture écoimaginaire des Mémoires et Voyages »

Sébastien Baudoin (CPGE Lycée Hélène Boucher, Paris)

11.00 : « Custine en Suisse en 1811 : l’école du voyage »

François Rosset (Université de Lausanne)

11.45 : « Les sources du voyage en Grande-Bretagne dans Mémoires et Voyages »

Jacques Dupont (Université Versailles Saint-Quentin)

14.30 : Visite de l’exposition « Astolphe de Custine, l'éternel recommencement »

Patrick Bichet & Samantha Caretti (Société des amis de Custine)

​—

COMITÉ D’ORGANISATION

Samantha Caretti (Société des amis de Custine)

Alain Guyot (Université de Lorraine – LIS).