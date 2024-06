Sandrine Coin-Longeray, Mélanges autour d'ὀρθός. Pour une étude sémantique

Alors que la fréquentation des textes grecs incite l’helléniste à associer ὀρθός à la notion de conformité et de justice, Sandrine Coin-Longeray invite, par la réunion de plusieurs articles remaniés en chapitres et enrichis à l’occasion de cet ouvrage, à abandonner ce réflexe de traduction en nous plongeant dans une fascinante étude de sémantique historique.

À partir d’un corpus poétique (Homère, Hésiode, Pindare et Bacchylide) auquel est confronté un corpus dramatique (Eschyle et Sophocle) et en prose (Hérodote), Sandrine Coin-Longeray analyse la manière dont le sens concret d’ὀρθός, seul attesté dans les premiers textes, a évolué vers la multitude de sens abstraits et métaphoriques que déploie cette famille lexicale.

—

Le sens de l’adjectif ὀρθός, dans le dictionnaire Bailly, est relativement large. Il signifie à la fois « droit », « juste », « correct », « véritable » et « conforme à la loi ». Le présent ouvrage propose une étude sémantique historique de ce terme, d’Homère à Sophocle, en passant par Pindare, Bacchylide, Eschyle et Hérodote, afin d’étudier la permanence et les évolutions de ses sens en contexte, mais également en composition.

Ce terme entre en effet dans la formation de plusieurs substantifs mais également de verbes, permettant d’établir et de comprendre son sens en composition ainsi que son développement. Une mise en perspective de la famille d’ὀρθός avec le lexique de la richesse, dans le dernier chapitre de l’ouvrage, permet de mettre en évidence la grande stabilité de ce lexique par rapport à la famille d’ὀρθός.

—

Lire l'introduction de l'ouvrage…