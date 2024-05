Figures de Michel Guérin (Cerisy-la-Salle)

Présentation

Michel Guérin est écrivain, philosophe, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France, Professeur émérite à Aix-Marseille Université. Il a publié plus d’une quarantaine d’ouvrages dont une part importante traite de la littérature (Stendhal, Rilke, etc). Son travail, avant tout esthétique et philosophique — mais encore anthropologique, technique, ou politique — se veut la mise en lumière et à l’épreuve d’une pensée inédite, celle de la Figure, qui prend sa place à côté du concept et du schème kantiens. Elle propose une troisième voie, celle de la pensée affectée, celle d’un geste pensé, presque d’une danse de la pensée. Son œuvre se répartit ainsi entre deux grands massifs, celui de la Figurologie conceptualisant son approche, et celui des Figurologiques, la mettant en scène dans des œuvres romanesques, théâtrales ou de critiques d’art.

Si l’originalité de sa pensée se construit à travers ses travaux de la fin des années 1980 (Qu’est-ce qu’une œuvre ? et La Terreur et la pitié en deux tomes), cela fait maintenant plus de quarante ans que le philosophe interroge son intuition séminale, en réfléchissant sur le geste, la croyance, l’amitié, l’espace plastique, etc.

Ami des artistes et professeur ayant marqué plusieurs générations d’étudiants, d’étudiantes et de docteurs, Michel Guérin est aussi un homme du présent. Son engagement a nourri des îlots intellectuels basés sur des amitiés durables et stimulé des débats d’idées ; il a notamment collaboré étroitement à la revue La pensée de midi et son œuvre s’articule en territoires et archipels variés, de Vienne à Berlin et Athènes, de Bruxelles et Lisbonne à Aix-en-Provence, jusqu’au jardin d’Hélian à côté d’Apt…

Fruit d’une collaboration entre l’université Bordeaux-Montaigne, Aix-Marseille Université, l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles et les Beaux-Arts de Lisbonne, et bénéficiant du prêt d’œuvres du Frac Normandie ainsi que de la Maison François Méchain, ce colloque-exposition se propose d’allier conférences, discussions et expériences pratiques en présence du philosophe. Il est ouvert à un large public de chercheurs, d’étudiants et d’amateurs d’art, de littérature, de poésie, d’anthropologie et de philosophie.

Programme

Mardi 16 juillet

Matin : LANCEMENT

INTRODUCTION : Jean ARNAUD, Pierre BAUMANN, Amélie de BEAUFFORT, Pascal KRAJEWSKI et Pierre SAUVANET

OUVERTURE : Michel GUÉRIN



Matin : MODERNITÉ

Fernando ROSA DIAS : Réflexions sur la construction de la modernité dans l’art : le « tournant subjectif » du XVIIIe siècle et le changement de paradigme dans le discours

Après-midi : ŒUVRE

Dirk DEHOUCK : L’œuvre ou le retrait du sujet en ses figures

Sabine FORERO MENDOZA : L’archaïsme des modernes

Mercredi 17 juillet

Matin : EXPÉRIENCE

Jean ARNAUD : La chasse aux figures

Pierre BAUMANN : Prendre, poser, placer : expérience et disposition pratiques de quelques outils philosophiques de Michel Guérin



Après-midi : DIALOGUES

Table ronde, avec Carine KRECKÉ, Amélie de BEAUFFORT, Sylvie PIC, Dominique DE BEIR, Bruno GOOSSE et Miguel-Angel MOLINA



Soir : CRÉER / PENSER : Vernissage de l’exposition

Jeudi 18 juillet

Matin : INFLUENCES

Sami EL HAGE : Le geste de la pensée à l’œuvre

Pierre WINDECKER : De l’affectivité au « point pathique » de la pensée

Après-midi : DÉTENTE

Vendredi 19 juillet

Matin : GESTES

Pierre SAUVANET : Percussions Répercussions

Bertrand PRÉVOST : Faire un geste, avoir une posture

Après-midi : TECHNIQUE

Pascal KRAJEWSKI : « Reposer », L’autre du geste technique

Pierre-Damien HUYGHE : Construire un possible

Soirée : RÉPERCUSSIONS

Concert performance de Pierre SAUVANET et Stéphane ABBOUD

Samedi 20 juillet

Matin : ÉCRITURE

Renaud EGO : Ce que le poète fait au philosophe

Jean-Claude PINSON : De l’écriture comme danse

Après-midi : FIGURE

Lucien MASSAERT : L’antagonisme et la conciliation

Marco BASCHERA : Pour une pensée affective. À propos de la figure de la Figure dans l’œuvre de Michel Guérin

Dimanche 21 juillet

Matin : OUVERTURES