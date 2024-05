Les héritages littéraires et culturels d'Henry Bauchau (Besançon)

Les héritages littéraires et culturels d’Henry Bauchau : lectures et (r)écritures

30-31 mai 2024

L’œuvre d’Henry Bauchau émerge dans le contexte esthétique et intellectuel de la fin du XIXe siècle et du début du XXe ; son renouvellement et son déploiement semblent aussi avoir été traversés par les mouvements artistiques et littéraires qui se sont créés tout au long du siècle et qu’observe le jeune auteur. En témoigne la profusion des références qu’il indique lui-même ici et là (Jaccottet, Jouve), dans ses journaux notamment, et qui invitent à relire l’œuvre de Bauchau à l’aune des écrivains, penseurs ou créateurs (Freud, Sophocle) qu’il a d’une manière ou d’une autre approchés.

Mieux lire son œuvre, c’est aussi explorer sa culture et les écrivains dont il s’est nourri en étudiant les informations ou suggestions qu’il a pu livrer. Une telle approche permet d’éclairer les affinités littéraires actives au sein de sa propre création, voire de son écriture, autant que l’évolution de son goût, de son éthique et de sa poétique, voire de sa métapoétique. Elle permet aussi de mieux le situer comme héritier ou contributeur de mouvements esthétiques, philosophiques et littéraires. Bauchau a par exemple dédié ses textes à diverses personnalités et il évoque dans ses journaux la lecture d’ouvrages anciens ou contemporains, écrits en français ou lus en traduction. Ces références infusent son œuvre plus ou moins secrètement, parfois massivement si l’on pense au Tao-tö king. De même, les paratextes tissent discrètement des fils entre Bauchau et d’autres artistes inspirants. Les journaux apparaissent comme le lieu privilégié d’un dialogue avec d’autres écrivains, poètes et artistes, se constituant en laboratoire d’une œuvre à voix multiples, formule dialogale qui se retrouve diversement exploitée dans son théâtre et ses romans. La fréquentation et la familiarité de Bauchau avec certains textes précis permettent d’établir les composantes spécifiques de la culture dont le substrat a façonné son œuvre et d’en repérer les linéaments au sein de l’écriture : facture poétique, images symboliques, constructions narratives ou réflexives…

Ces diverses lectures ou expériences artistiques et culturelles entrent dans la catégorie des hypotextes d’une œuvre qui s’élabore comme un palimpseste. Ce colloque se propose donc d’explorer les références, allusions, voire emprunts ou réécritures présents dans l’œuvre de Bauchau et d’en expliquer la portée.

Découvrir sur Fabula le détail du programme…