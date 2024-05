Jean-Louis Loïc & Anne Zribi-Hertz, Petit guide de créole martiniquais

Visite guidée de la grammaire du créole martiniquais, destinée tant aux locuteurs de cette langue, qui bien souvent ne lui associent pas la notion de « grammaire », qu’aux non créolophones. Tous risquent d’être étonnés de sa riche complexité.

Ce livre présente divers aspects de la grammaire d’une variété de créole martiniquais, à la manière d’un guide de voyage cherchant à anticiper les demandes d’information de ses utilisateurs. L’écriture, en français, se veut accessible à un public large, créolophone ou non, linguiste ou non linguiste. Il met à contribution les résultats de la grammaire moderne, notamment dans sa méthodologie descriptive et dans sa technique de présentation des très nombreux exemples graphiés en créole, glosés et traduits en français, et organisés en paradigmes faisant ressortir des régularités, voire des questions en attente d’éclaircissement. En contribuant à la visibilité du créole de Martinique, cet ouvrage pourrait stimuler son enseignement et susciter de nouvelles recherches sur sa grammaire, la variation intra-créole, le changement linguistique, et la grammaire comparée des créoles à base française.

La principale qualité de ce livre tient à la richesse des données créoles qu’il tâche de rendre transparentes pour tous, et à l’attention qu’il porte aux détails et aux finesses interprétatives.

Sommaire :

Partie 1. Introduction générale

Partie 2. Abrégé de grammaire créole martiniquaise

1. Préliminaires méthodologiques

2. Informations générales sur le créole martiniquais

3. Phonologie et graphie

4. Morphologie et lexique

5. Syntaxe

Partie 3. Répertoire thématique (liste alphabétique)

Alternance verbale

Aspectuels (adverbes)

Aspectuels (verbes)

Ba

Causatifs (verbes)

Composition biverbale

Consonnes

Coordination

Directionnels (verbes)

Être (traductions de)

Existentiels

Focalisation

Genre

Graphie

Indéfini (déterminant)

Kay

LA (déterminant)

Lexique

Locatifs

Météorologiques (phrases)

Modaux

Morphologie

Négation

Nombre et quantité

Noms nus

Passif

Pays (noms de)

Perception (verbes de)

Phrases complexes

Prépositions

Pronoms personnels

Propriété (termes de)

Questions

Réciprocité

Réflexivité

Relatives

Répliques verbales

Sa

Sanm

Sériels (verbes)

Ta

TMA

Transfert (verbes de)

Voyelles

Partie 4. Éléments de corpus MQ

1. Une version MQ de Frog, where are you ?,

un conte pour enfants

2. Un film sans paroles verbalisé : The Man and the Thief

3. Une traduction français-créole : « Les tribulations

d’une Chinoise au Caire »

Conclusion générale

Trouver l’information

Liste des tableaux

Références

Pour compléter votre lecture des trois textes de la quatrième partie du “Petit guide de créole martiniquais”, il est possible d’écouter une version lue en créole par Loïc Jean-Louis.