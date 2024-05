Objet sacré, objet maudit : une sémantique des symboles selon Édouard Glissant. Conférence Loïc Céry (Cergy-Pontoise)

Conférence de Loïc CÉRY (directeur du CIEEG, centre international d'études Édouard Glissant, au sein de l'Institut du Tout-Monde), dans le cadre de la 4e journée d'études du FOCP (Festival des objets de la culture populaire) : "Langage et culture à travers le temps et les objets symboliques", sous la direction de Line Numa-Bocage (Cergy Paris Université)

17h, Université de Cergy-Pontoise, Amphithéâtre Simone Veil

Dans Le Discours antillais, Édouard Glissant définit en 1981 l'expérience coloniale menée aux Amériques comme un tout englobant, qui rappelle que les sociétés qui en sont issues proviennent de ce que Marcel Mauss nommera un "fait social total". Vécue comme un continuum sociologique, la théorie de l'aliénation telle qu'elle est formulée autant par Fanon que Glissant désigne à ce titre un ensemble de phénomènes touchant dans différents domaines le sentiment d'une dépossession multifatorielle : perte du temps historique, errance identitaire, entrave du collectif, pour ne citer que quelques aspects connus de ce qu'on a nommé névrose.

Dans cet ensemble, la non-appartenance (au destin collectif, à la terre, au milieu géographique élargi) est aussi une non appartenance au sens de la propriété. S'il est aujourd'hui commun d'évoquer dans ce contexte de dénuement, l'exception du "jardin créole" comme lieu d'une individuation autant que d'une résistance, c'est peut-être aussi d'avoir passé par pertes et profits l'ampleur de la distance de soi à soi que dit la non possession. Dans ce cadre, la relation à l'objet est redevable d'un malaise mais aussi des stratégies multiples d'une reappropriation symbolique de l'entour.

Dans son œuvre littéraire, Édouard Glissant a représenté ce qui ne peut pas se dire dans l'œuvre conceptuelle, les gestes d'élection et de rejet de ce qui, dans la sphère symbolique, reconstruit le sacré, l'identité et le maudit. Pour en prendre la mesure, il faut s'éloigner de ce qu'on croit à tort résumer cette œuvre - son enveloppe notionnelle qu'on simplifie outrageusement elle-même. Il faut relire Glissant en alerte d'une radiographie attentive de la psychologie du colonisé, à l'instar du portrait qu'en avait fait Albert Memmi en 1957.